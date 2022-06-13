快訊／入境3＋4要「同一地點」住8天　柯文哲：又來一個白痴政策

記者袁茵／台北報導

指揮中心日前宣布，6月15日放寬邊境檢疫措施，所有入境旅客居檢方式從「7+7」，改為3天居家檢疫、4天自主防疫，但卻有人發現檢疫政策彷彿在玩文字遊戲，仍要在「同一地點」完成3＋4，代表仍要在防疫旅館住滿8天。對此，台北市長柯文哲13日再度批評，現在又來一個白痴政策。

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

台北市長柯文哲13日下午赴台北市議會備詢，國民黨台北市議員王鴻薇表示，中央將入境7＋7檢疫方式改為3＋4，很多人摩拳擦掌想出國，但卻有人發現，3＋4仍要在同一地點住防疫旅館，讓很多人認為「這政策太瞎了。」更扯的是後面4天可以上班上課，能夠到所有場所，卻不可以回家。

聽聞王鴻薇講3＋4政策，柯文哲回應，「不要再問我了！我上次就說這很白痴的政策，現在又來一個。」這執行上很困難，因為同一個旅館有前3天不能外出者、後4天可以外出，但也有人都不能外出，「天啊！這管理上很困難，政治原則是簡政輕稅，搞這個制度很難執行。」

柯文哲強調，常常是這樣，下命令的也知道執行不會徹底，「這大概就是華人文化圈的特色，法律都是參考用的。」下命令也都知道很難執行，但接到命令後只覺得不要鬧上媒體、沒人被抓到就沒事，「這就是上下交相賊。」