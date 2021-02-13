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眉妝達人教你畫「新年開運眉」　3步驟跟著做！財運桃花跟著來

▲▼ 。（圖／記者許宥孺攝）

▲命相學中，眉毛是決定運勢的重點。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

2021求好運！除了求財拜神，不少民眾為了改運也會選擇「修修眉」，打造最適合自己的眉型。眉妝達人Jessie以最簡單的方式，教大家簡單畫出適合自己的眉型，只要掌握3個重點，就能輕鬆調整眉型，達到招桃花、防小人、補財庫的好運氣！

▲眉頭的位置和眼頭、鼻翼外側連線對齊。（圖／記者許宥孺攝）

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▲眉頭的位置和眼頭、鼻翼外側連線對齊。（圖／記者許宥孺攝）

如何掌握最適合自己的眉型和長度？眉妝達人Jessie有撇步，初學者可以先拿眉筆點出關鍵的眉頭、眉峰和眉尾，「眉頭的位置就是和眼頭、鼻翼外側連線對齊，眉峰的位置則是對齊黑眼球外側線，最後，眉尾是與鼻翼外側往上連線至外眼角」，如此一來就能畫出自己的眉型黃金比例。

▲Jessie建議要常修眉心雜毛，保持印堂發亮。（圖／記者許宥孺攝）

▲Jessie建議要常修眉心雜毛，保持印堂發亮。（圖／記者許宥孺攝）

Jessie指出，大家最常聽到的開運眉，其實指出的就是開桃花、招財和人際關係；尤其「兄弟宮」就位在眉毛部分，指的就是人際關係和財運，再來，大家都說印堂要發亮，指的就是眉心、兩邊眉頭中間的位置，不過這邊容易有小雜毛，建議眉刀輕輕修掉，讓印堂看起來不要有黑黑的陰影，「眉頭的毛流必須看起來乾淨平順！」。

▲Jessie建議眉峰不要太高，否則恐顯蒼老。（圖／記者許宥孺攝）

▲Jessie建議眉峰不要太高，否則恐顯蒼老。（圖／記者許宥孺攝）

Jessie建議，女生若想招桃花，無非就是要一眼覺得妳溫柔婉約、平易近人，因此，眉峰就不要畫得太高，微微上揚、圓滑地延伸過去即可，「像安潔莉娜裘莉的眉峰就是高角度，看起來會比較容易顯蒼老，而且看起來也會比較兇！」Jessie也提醒，「眉尾不要比眉頭低！否則就會變成八字眉，看起來也會比較『衰』」。

如果想要無辜感呢？Jessie說，平眉也是一種選擇，也就是俗稱的一字眉，看起來會比較無辜、無害，但如果兩邊眉頭不小心畫得太近的話，那就會變成「眉壓眼」，看似眉毛壓在眼睛上，容易有事業阻礙。

▲Jessie指出，很多人的眉毛到眉峰就散了，把眉尾延伸補齊代表「財庫補齊」。（圖／記者許宥孺攝）

▲Jessie指出，很多人的眉毛到眉峰就散了，把眉尾延伸補齊代表「財庫補齊」。（圖／記者許宥孺攝）

「有一句話是這麼說，『眉斷財斷、眉散財散』。」Jessie表示，有很多男生的眉毛毛流都集中在眉頭，到眉峰或是眉尾的毛流就變散了，而現在坊間有很多改變眉型的美容方法，做出的毛流能呈現地非常自然，把眉尾延伸出去、毛流完整、眉框補齊，代表財庫補齊、財運順利。

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