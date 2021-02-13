留陸過年／一年多沒見父母　「搖滾牙醫」許君豪錄視頻差點爆哭

▲可米小子主唱許君豪成功轉型「搖滾牙醫」。（資料圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北 ── 成都連線報導

前偶像團體可米小子主唱許君豪成功轉型當「搖滾牙醫」，在四川成都發展已經超過第17個年頭，今年卻是他第一次留在大陸過春節。談到不回台過年的決定，接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的許君豪 ，私下透露小心情。當時和家人說不回家過年，彼此都很感傷。失落的父母只有再三叮嚀，「一定要保重自己。」因為太思念家人，差點讓他在牙醫診所爆哭。

今年受到疫情影響，許多在西進發展的台青、台生決定留在大陸過年。「搖滾牙醫」許君豪已經一年多沒回家，本以為牛年可回台團圓，但全球疫情再起，大陸防疫控管更加嚴格，考量雙邊隔離成本和時間壓力，牙醫診所無法空轉太久，許君豪決定不返台過年。

▲許君豪經常與台北父母視訊。（圖／許君豪 提供）

談到單獨在外心情，許君豪說，這次是人生當中第二次沒回家過年，第一次是在新加坡讀高中，當時年輕覺得好玩，沒有想家感覺。等到邁入40歲後，心境完全不同，開始懂得「珍惜」，尤其是跟家人相處時光。

考量今年大陸各地宣導「就地過年」政策，許君豪幾經掙扎決定留成都過年。他說，「當時爸媽只有語重心長的提醒，一定要好好照顧自己。」這次除夕團圓夜，雖然沒辦法給爸媽紅包，我們有視訊，可惜無法見面擁抱，失落感還是有的。

許君豪也向《ETtoday新聞雲》記者透露私人小心情，2019年從小照顧他的外婆過世，因故無法回台奔喪。許君豪說，「當時，我媽媽有拍外婆在醫院的視訊，最後不能和她說再見，心裡真的很難過。原本今年回台最重要行程就是回家團圓、去外婆墳前祭拜，如今也無法實現...，。」

前段時間，許君豪為此心情低落，恰巧經紀公司錄製相關視頻，許君豪差點爆哭。他說，「一直會想到外婆和家人，當時在診所差點錄不下去，又不想讓員工看到，我怎麼哭哭啼啼。最後，還是強忍情緒完成任務。」這場疫情最大的變化，也讓他深刻體會「家人的重要。」

▲今年除夕，許君豪幫診所裡台灣牙醫黃信傑（右一），安排慶生年夜飯。（圖／許君豪提供）

除夕夜怎麼過的？許君豪對成都春節印象最深，街上的人車明顯減少，還有「滿街紅燈籠」，很有過年氣氛。原本，打算去海南三亞過年，考慮大陸各地防疫政策十分嚴格而作罷。

恰巧，自己經營牙醫診所內的台灣醫生黃信傑，也是首次在大陸過年，剛好又是除夕生日，許君豪和幾位朋友一起幫他慶生、吃團圓年夜飯，當晚還參加台灣人舉行24小時烤肉活動，沖淡思鄉之情。

▲疫情期間，許君豪看診全副武裝。（圖／許君豪提供）

疫情期間是否有難忘的事情？四川規定診所、醫院外都要設立帳篷區，只要發現病人體溫過高，立刻就地觀察隔離。結果，許君豪診所內有位護士怕冷過敏、狂打噴嚏。

許君豪回憶當時，「我真的嚇死了，立刻訂製很厚的襪子給員工穿，搞得她全身都是汗，至少身體暖就不會流鼻涕。」自己看診一定戴口罩、護目鏡，一年下來，難免有點口罩肌、長小痘痘。

談到後疫情時代事業發展，身為高風險醫護人員的許君豪十分看好大陸普打疫苗，下半年預計情況更加好轉，同時也是擴展診所分店的最佳時機。許君豪認為，這場疫情讓人們重新要求醫療品質和衛生，相較去大醫院排隊、掛號看診，耗掉大半天時間，診所「預約制」服務和最新設備，讓人安心省時間。

許君豪表示，「2021年確實不一樣，加上大陸醫療政策有相關調整，是個好趨勢。」預計發展順利，將計劃開第三間牙醫診所。衝刺事業的同時，許君豪內心還是期盼疫情能緩和，趕快回台與家人相聚。

▼「搖滾牙醫」看好大陸後疫情時代醫療相關發展。（圖／記者任以芳 攝）