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頭獎累計400萬！「東森樂透」頭獎連3期無人中　大年初二接財神

▲▼「東森樂透」頭獎連3期無人中　大年初二接財神！頭獎累計400萬。（圖／東森購物提供）

▲「東森玩很大★樂透過新年」活動今(12日)大年初一第三日開獎，頭獎未開出，獎金累計到第四期，頭獎將可得到400萬東森提貨券。（圖／東森購物提供，下同）

消費中心／綜合報導

財神正在找你！大年初二在習俗上是祭拜財神的日子，祈求財源廣進的同時快到東森樂透下注，目前已經連三槓，頭獎金額累計至400萬！「東森玩很大★樂透過新年」活動，從2/10(三)至2/21(日)天天開獎，2/12大年初一第三日開獎，頭獎仍未開出，獎金將持續累計到第四期，一旦中頭獎將可得400萬東森提貨券，目前活動已吸引約5.8萬人投注，大年初一單日更吸引近1.6萬人試手氣，新增投注多達13萬注，累計投注約6,500萬東森幣，投注最高的會員更已投注高達130萬東森幣，民眾不妨把握參拜財神之後的好時機，用每注50東森幣一搏高額獎金。

※已有新聞雲App直接點我參加遊戲※

東森玩很大★樂透過新年」活動，除了頭獎100萬元提貨券外，二獎50萬元提貨券今日也仍未開出、三獎ZWILLING德國雙人經典炒鍋有3注中獎、四獎ZWILLING德國雙人經典湯鍋+萬用廚刀組有7注中獎、五獎東森毛寶洗衣精一年份有154注中獎、六獎東森蒲公英衛生紙一年份168包有241注中獎、七獎東森自然美肌因極光白修護凝凍有2273注中獎、八獎東森自然美瑞昇淨潤保濕洗卸套組有3376注中獎、九獎東森幣200枚有3萬3209注中獎，總計共有3萬9千263注中獎，可能因連2期頭獎無人中獎，2/12(四)大年初一共投注19萬6403注，比前一期增加約2萬注，中獎率高達2成，東森購物連續12天每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團直播開獎結果。

東森玩很大★樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，民眾只要下載東森購物App註冊並登入成為會員，依規定取得東森幣後，即可於「打卡/遊戲」投注，只要用50枚東森幣，就能投注「東森樂透」乙次，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行， 10日(三)起一連12天，天天抽出100萬東森購物提貨券兌獎，當天沒有得主的話，獎金會累計到下一期，最高獎金可達1,200萬，同時還有總價值超過5000萬元的超值好康大放送。

▲▼「東森樂透」頭獎連3期無人中　大年初二接財神！頭獎累計400萬。（圖／東森購物提供）

▲「東森玩很大，樂透過新年」活動從2/10(三)至2/21(日)連續12天，天天開獎，每晚10點在東森電視購物四個頻道、MOD五個頻道、ETtoday新聞雲及東森六個粉絲團live直播。

今年農曆春節提前從小年夜開始放假，東森購物為體貼消費者，過年期間物流配送也不打烊，並推出「新春ESV 每日一物」精選年度熱銷品大優惠，從2/10(三)小年夜到初四天天加碼ESV每日精選一物，價格最高下殺至45折，挑戰年度最低價，其中年度熱銷商品「一家人益生菌」原價2980元，優惠價只要1980元，吃益生菌有助腸道健康，民眾過年難免大魚大肉，為了年後體態輕盈、換上時尚春日新裝做準備，是目前搶購度最高的冠軍商品，今(12日)單日就狂銷超過1500組。年終歲末，獎金入袋，也是保養品入手的好時機，春節熱銷商品第二名便是「台酒生技頂級黑酵母青春逆齡組｣，讓肌膚過年後改頭換面、Q彈水嫩。第三名則是「日本仁丹5X全效晶球益纖菌」，同樣適合過年後想要恢復好身材的上班族及女性朋友。熱銷第四名商品是來自韓國的「SiOHER唯一前扣」精品內衣，去年網路銷售大幅成長，不論是保養品、內衣及益生菌，都是受女性朋友喜愛的商品，也帶動過年期間網路購物的買氣。

登門拜年的伴手禮不可或缺，年節時全家大小團圓歡聚時刻時的高人氣商品「萬歲牌堅果補給隨行包東森聯名款分享組｣則是ESV第五名，包含三種堅果─核桃、胡桃、杏仁果，三種果乾─葡萄乾、櫻桃乾、蔓越莓果乾，及南瓜子組合而成，且包包有「安心履歷」，掃描包裝上QRCode，立刻看得到食材溯源管理及公開透明檢驗報告，產品來源、成分及產地隨時都能線上查詢，有健康安心好品質，讓每一口吃得更放心。「新春ESV 」其他熱銷商品還有Karalla日本熱銷健康氣炸鍋可享最低45折，BESO 軟Q輕彈健步鞋、JORDON GORETEX男女外套等共多項商品，提供絕佳折扣優惠，消費者不可錯過。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

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