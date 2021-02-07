過年親戚「關心」壓力超大！新婚護理師藉「醫院值班」避見公婆

▲春節期間，親友餐敘免不了一陣關心，部分人會出現「春節症候群」。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

農曆春節對部分人來說，可說是又愛又恨，雖然可以趁著難得的假期和親友團聚，不過卻免不了親友的「關心」。身心科醫師指出，過年前後不僅家務繁重，南北奔波探親、密集地人際互動，會導致部分人壓力倍增，出現失眠、焦慮、恐慌、心悸，甚至是憂鬱症狀，患者尤其以女性居多。醫師也提出9個方式來改善症狀。

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▲阮綜合醫院身心科醫師洪櫻娟。（圖／阮綜合醫院提供）

收治病例的是阮綜合醫院身心科醫師洪櫻娟，她表示，30歲的趙小姐從事護理師工作，個性內向又自我要求高，去年底剛和相戀7年的男友步入婚姻，新嫁娘的她，第一次要和老公返鄉過年，想到要面對婆家大家庭和許多完全不熟的親友「關心」，就覺得壓力很大。

洪櫻娟醫師進一步說，趙小姐擔心到出現壓力反應，包括頭痛、拉肚子、失眠，煩躁易怒的情緒下還波及到老公，導致新婚小夫妻吵架不斷。最近新冠肺炎防疫期間，身為醫護人員的趙小姐便藉故自願留下來值班，以逃避返鄉過年見公婆。

▲過年前後忙翻天，不少人壓力倍增出現「春節症候群」。（示意圖／123RF）

洪櫻娟表示，過年前，身心科門診就會出現整年在外地求學或工作的患者，他們預期即將面對複雜的人際關係，就開始出現失眠、焦慮不安、心悸等恐慌發作症狀，又可稱「春節症候群」。常和個人性格、目前身心狀態及目前經歷的人生階段有關，例如，第一次要在婆家吃團圓飯的新婚媳婦，或個性求完美，自我要求高者，或是對人際互動敏感者，就容易不知所措，進而產生壓力反應。

洪櫻娟舉例，臨床經驗看到容易出現「春節症候群」者的特定狀況包含，面臨重大生活轉變者，如轉換工作不順利或失業、失婚、喪偶、感情問題、經濟困難等；對自我期待較高者，要求自己要做賢妻良媳，或是競爭心強，好與人比較成就者；身心症、慢性病、罹患嚴重疾病、久病不癒者；有長期家庭互動或人際互動問題者。

洪櫻娟建議，春節期間是親朋好友歡喜團聚時刻，彼此適度關心，多加肯定自己與他人的價值，才不會好意關心卻成了他人的壓力。醫師也整理出9個對抗壓力方式：

(1)提早安排規劃連假。事先擬好作戰計畫，想好適當說詞，避開可能尷尬的情境，或安排不同方案，只短暫回家吃年夜飯，避免超過自己負荷程度。

(2)保留人際間適當的空間。多多將心比心，別讓關心變成了壓力，親人相聚時，用包容取代抱怨。

(3)自我接納，自我肯定。察覺自己的情緒，當擁有足夠的自信時，對於別人的評論比較自然不會在意。抱持正面態度，肯定自己與他人的努力與價值。

(4)維持生活作息規律。規律作息充足睡眠是身心平衡的基礎。

(5)健康的飲食。年節期間應該注意維持健康飲食，避免高油、高糖、高鹽等三高的加工食品。

(6)適度的活動或運動。過年期間避免久坐打牌、滑手機，適度的活動或運動有助於紓解壓力。

(7)慢性疾病要注意規律服藥。假期期間應避免因為斷藥及壓力雙重因素下，導致疾病復發。

(8)轉移注意力。遭逢變故或是面臨生活轉變的人，在年節時容易觸景傷情，可以多安排活動轉移注意力，或是給自己獨處的時間與空間，讓情緒有喘息的機會。

(9)一問二應三轉介。如果發現親友出現憂鬱狀態，請多給予關心，若發現有自殺意念，務必協助轉介醫院予以專業協助。