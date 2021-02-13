初二回娘家7大禁忌曝光　第一點不快看會後悔！帶衰家人一整年

▲回娘家又叫「回門」、「迎婿日」。（圖／視覺中國）



記者崔子柔／綜合報導

大年初二是出嫁女兒回娘家的日子，這天也有許多禁忌要避免觸犯，在送禮、吃飯等方面都各有細節，如果沒有好好遵守，甚至可能影響家人整年的運勢。年節習俗為民間流傳僅供參考，切勿過度迷信。

一、忌賴床、睡太晚

[廣告]請繼續往下閱讀...

初二這天千萬別賴在家睡覺，不管是要回娘家或出外踏青都好，否則軟爛的樣子恐怕帶衰整年的事業運。

二、回娘家禮物要送雙數

女兒帶回娘家的禮物或禮金必須「成雙成對」，送單數有不吉利的意思，會影響整年運勢。

▲紅包禮金要準備雙數。（圖／CFP）



三、勿灑水、掃地、倒垃圾

初一、初二是水神生日，為了表示敬意，應避免灑水做家事，初一倒垃圾則有「把福氣倒掉」的意味，掃把也有衰運的象徵，所以應該把握這2天清閒一下。

四、初一、初二「不洗衣」

避免把好運、財運洗掉。

▲初二回娘家禁忌多。（圖／視覺中國）



五、女兒不留在娘家吃晚飯

在傳統觀念裡，「嫁出去的女兒像潑出去的水」，回娘家也是「客人」，如果留下來吃晚飯可能會讓娘家招來衰運。

六、不能讓別人從自己口袋拿東西

過年期間讓他人從自己口袋拿東西，整年的財運恐怕都會被掏走，應盡量避免。

七、初四、初五不能回娘家

如果初二無法回娘家，就得等到農曆二月二日才能回去，否則恐怕會分掉娘家的福氣。