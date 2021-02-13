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管區報你知！高雄橋頭美食聚集　歷史景點引人入勝

▲▼ 橋仔頭照片 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲橋頭小店仔街。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市區幅員遼闊，有不少在地美食，其中位在橋仔頭的小店仔街就是其中一處美食聚集地！根據高雄市警局交通大隊楊湘萍的觀察，作為楠梓坑和岡山兩處鬧區之間過渡地帶的橋仔頭，因人口最稠密的小店仔街位於圳道北端的「允龜橋」橋頭處，區公所為保存其歷史寓意，於廣場仿建該橋供人參觀，而小店仔街經政府重建、捷運通車、兩鐵共構後，成為遊客必訪的懷舊、美食聖地。

鎮守於老街北端的信仰中心「鳳橋宮」，相傳建於雍正時期，遵奉主神「天上聖母」，香火旺盛，除了豐富了人文歷史，更是橋頭村民不可或缺的心靈依託。

橋頭區域地名各有寓意，充分顯示當代自然景觀、地質特色，在地生活模式和明鄭時期屯田政策的不同樣貌，其中「五里林」因當時開墾未興，熱帶楠榕林之森林景觀綿延遍野，易遭致洪水泛濫成災，俗稱「水流庄」，先民為避免水患，會將四壁覆蓋的土牆打掉，僅留下材質輕盈的竹編結構，再合力扛著房舍的四支柱腳移往他處，即「扛柱仔腳厝」，目前僅存並隱身於巷弄中的「楊家古厝」便是以刺竹作為房屋的骨架，雖僅剩一屋頂建築可見此傳統文化，但仍展現先民團結堅毅的精神。

▲▼ 橋仔頭照片 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲橋頭小店仔街。（圖／記者黃子倩翻攝）

論及交通建設，橋頭火車站可稱發揚橋頭區的功臣，佔有舉足輕重的角色，其始建於日治時期，原隸屬於台灣製糖株式會社，現為市定第三級古蹟，且因製糖廠、日式建築、防空洞等文史場域保存良好，遂轉型為休閒觀光之糖業博物館，於108年拓增北區文創倉庫群，以水劇場結合鼓樂藝術之十鼓文化園區，具藝術文化內涵的表演場域，為百年文化遺產注入新活力。

糖廠大門警衛檢查哨之左側，以親愛精誠和偌大的警徽駐於門前，木架構屋，英式紅色砌磚建築而成之「保警分隊」至今仍結構完整，自民國42年至74年由保安警察駐衛於此，隨後台糖縮編改由公司內部之警勤隊駐守，95年警勤隊撤離再委託保全維護，在新創地文藝園區留下時代的警察痕跡。警鴿上的嘉禾葉和左右穗，縱使經歷歲月沖刷、形色斑駁，正氣精神仍毅然挺立而在，同警察單位，不眠不休、時時刻刻守著社會；同派出所管區深入民情，體察轄內民情，警魂可以說是無所不在。

▲▼ 橋仔頭照片 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄橋頭區在地信仰中心鳳橋宮。（圖／記者黃子倩翻攝）

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