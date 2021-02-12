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北市取締1.3萬件「汽機車不停讓行人」　續推路口安全大執法

▲▼北市警持續推動路口安全大執法。（圖／台北市交通大隊提供）

▲北市警持續推動路口安全大執法。（圖／台北市交通大隊提供）

記者袁茵／台北報導

農曆春節到來，許多民眾已經陸續開始計畫走春路線，並計劃開車上路。不過台北市交通大隊統計，2020年內針對汽機車不停讓行人違規，共取締1萬3133件，闖紅燈（包含紅燈右轉）為9萬4037件，呼籲駕駛人行經路口時慢、看、停，務必禮讓行人優先通行。

台北市交通大隊統計2020年北市A1交通事故（造成人員當場或24小時內死亡之交通事故）死亡人數60人，較去年同期83人，減少23人，每10萬人口A1交通事故死亡人數2.31人，為六都最低最安全的城市。

北市交通大隊指出，但路口人車交匯複雜，易發生各類碰撞事故，據統計約有6成發生於路口，分析車輛肇事以「未依規定讓車」及「未注意車前狀況」為其中因素、行人肇事原因以車「搶行人穿越道」、車「未注意車前狀況」及人「未依標誌、標線、號誌或手勢指揮穿越道路」為主，因此為進一步減少路口事故的傷亡，路口安全執法工作，仍需持續推動。

北市交通大隊表示，台北市政府警察局擇定轄內多事故及重要路口規劃勤務，統計2020年共取締12萬8519件違規，其中汽機車不停讓行人1萬3133件、闖紅燈（含紅燈右轉）9萬4037件、行人違規2萬1349件，2021年將持續針對各項路口違規執法，以維護交通安全、防制交通事故、改善交通秩序之效。

最後，北市交通大隊提醒，駕駛人行經路口慢、看、停，務必禮讓行人優先通行，另行人在路上通行應依照標誌、標線、號誌指示行走，通行才有保障。

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