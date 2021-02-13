連日降雨！陽金公路凌晨土石坍方搶修　北市：預估2天後恢復通車

▲陽金公路台2甲線11K土石崩落，交通中斷雙向急封閉。（圖／記者郭世賢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市陽金公路台2甲線11公里處竹子湖路段於13日上午發生土石坍方崩落意外，台北市政府士林警分局獲報，目前該路段已暫時「雙向封閉」。對此，台北市交通大隊指出，因為連日下雨造成土石滑落，至今沒有收到人員受傷、車輛毀損等通報；北市新工處提及，大概需要1、2天才能完全復原。

台北市陽金公路台2甲線11公里處竹子湖路段13日發生土石坍方，大量土石掩蓋整條雙向道路；台北市士林警分局獲報，立即聯絡相關單位、交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段到場協助處理，並「封閉雙向」道路，避免發生交通意外。

針對陽金公路土石坍方，台北市交通大隊表示，由於連日下雨緣故，造成兩側土石滑落，13日凌晨4時許接獲通報，當時還不清楚狀況，而至今則沒有收到人員受傷、車輛受損的回報，目前已經通報工程單位新工處到場評估搶修時間，希望民眾先不要從此處開往新北市。

而北市新工處則說，目前正在搶修中，預計下午3時前會搶修完一個車道，不過因為坍方範圍大，所以後續復原計畫需要技師評估，大約1、2天時間才能完全復原。

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