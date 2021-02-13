升旗典禮竟成「國歌地獄」　學校超狠用分貝計監控！太小聲就重來

▲泰國一所學校的高中生被要求唱國歌的音量至少須達到80分貝。（圖／翻攝自YouTube／one31）

記者張寧倢／編譯

每個人的學生時代都有過在升旗典禮唱國歌的經驗，然而，泰國中部巴吞他尼府（Pathum Thani）一所高中為了要求學生「大聲」唱國歌，竟然使用分貝計來測量歌聲的音量，若低於85分貝就得再多唱幾遍國歌。消息在網路上傳開後引起一片譁然，在輿論之下，校方不得不取消這項措施。

根據泰媒《One31》報導，一所泰國法政高中「Khlongluang Wittayakom」的學生在開始一整天的課程之前，必須在升旗典禮上「大聲」唱國歌，但校方似乎不太滿意同學們的表現，因此想出了一個辦法——使用一款手機的分貝計App來偵測唱歌音量，只要在85分貝以上，畫面將會顯示為綠燈，允許學生們進入教室上課。

但是，如果平均音量介於80~84分貝之間，就會亮起黃燈，且必須重唱一次，若低於80分貝，則必須再唱2次國歌作為「懲罰」。沒想到，才剛實施2天，不僅遭學生大力反彈，更引發了網友的一陣批評聲浪，促使校方緊急宣布取消這項措施。

報導指出，記者實際前往這所高中參加早上的升旗典禮，用同款分貝計App偵測全校4300名學生的歌聲，結果當天的平均音量約為74~75分貝，意味著假如措施未被取消，當天學生們總共得唱3次國歌。副校長潘蘇萬（Winai Pansuwan）表示，校方原意是想促進學生的「和諧與紀律」，反而激起了眾怒。

然而，根據美國疾病控制中心研究，任何超過85分貝的聲音都被認定為對人體有害，這已相當於身處繁忙壅塞的車水馬龍之中，而一般吸塵器發出的噪音與鬧鐘的音量大約也才70~75分貝。