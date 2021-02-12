緬甸反政變示威…毛淡棉有警察開槍驅趕人群　3人受傷

▲緬甸示威。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

數以十萬計的緬甸人今天不顧軍政府要求停止大型集會，繼續在各地示威。社群媒體臉書（Facebook）上的影片顯示，毛淡棉市警方為了驅散抗議活動，開了至少6槍，造成3人受傷。

這段自由亞洲電台（Radio Free Asia）播出的影片顯示，毛淡棉市（Mawlamyine）警方衝向抗議群眾，抓住其中一人。有人朝警方扔東西，員警接著開槍發射塑膠子彈。

目擊這起警民衝突的緬甸紅十字會人員告訴路透社，現場有3人中槍，其中一名婦女腹部中槍，另外兩名男子，一人臉部掛彩，一人手臂中彈。

在緬甸最大城市仰光（Yangon），數百名醫師今天身穿白袍和工作服，行經全國最神聖的佛教聖地大金寺（Shwedagon pagoda）。城內另一側還有足球迷身穿隊服，拿著譴責軍方的幽默標語牌遊行。

在沿海的土瓦鎮（Dawei），街上擠滿抗議者發表激情演說，許多人手持象徵自豪和抵抗的紅色孔雀旗。

最北方克欽邦（Kachin）的首府密芝那（Myitkyina）也聚集數以千計的群眾，年輕人一邊播放饒舌樂一邊尬舞。

首都奈比多（Naypyitaw）則有一些抗議者頭蓋床單扮成鬼怪，同時戴著太陽眼鏡抵禦熾熱的陽光。其中一人舉的標語牌寫著：「不是所有的鬼都可怕，緬甸警察更嚇人。」

日前華府已宣布制裁緬甸軍方，歐洲聯盟（EU）議員們昨天紛紛要求自己的國家採取行動，英國也說考慮懲罰發動政變的緬甸軍事領袖。

前文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所屬的「全國民主聯盟」（NLD）支持者，樂見美方發動制裁，但他們表示必須採用更強硬的手段，以強迫軍方釋放被居家軟禁的翁山蘇姬，還有承認全民盟去年11月壓倒性勝選。

緬甸軍方指控去年大選舞弊，1日發動破曉突襲，拘捕翁山蘇姬和其他高階政治人物，過去一週以來又逮捕了多名翁山蘇姬的盟友和選舉官員。

根據當地人權監督團體「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners），自發生政變以來，已有超過260人遭到拘留，僅約20人獲釋。

但另一方面，緬甸軍方政權今天下令釋放超過2萬3000名囚犯。今天是緬甸國定假日，而緬甸為淨空過度擁擠的監獄體系，很常在當地重要日子大規模特赦。

根據國營「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）上的公告：「國家領導委員會（State Administration Council，新軍事政府官方名稱）已赦免各監獄、囚牢和收容所的2萬3314名囚犯。」

另一份通知指出，當局也將另外釋放55名外籍囚犯。這兩項命令皆由軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）簽字。

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