翁山蘇姬親信深夜被捕！緬甸軍方「掌權力道猛烈」持續擴大拘捕

▲緬甸實質領袖翁山蘇姬仍被軟禁中，期間又有一名親信遭到拘捕。（圖／路透）

文／中央社曼谷11日綜合外電報導

緬甸軍方上週發動政變，拘捕並軟禁實質領導人翁山蘇姬，翁山蘇姬所屬政黨「全國民主聯盟」今天在臉書表示，她的親信之一覺丁瑞也在新一波拘捕行動中連夜被捕。

翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）從軍方1日發動政變後遭拘押至今。「全國民主聯盟」（National League for Democracy）資訊委員會成員齊托（Kyi Toe）表示，覺丁瑞（Kyaw Tint Swe）和另外4人已遭人從住家帶走；覺丁瑞曾為翁山蘇姬領導下的國家顧問辦公室部長。

緬甸當局並未立即回應置評要求，路透社目前也無法獨立證實覺丁瑞等人遭拘捕一事。軍方發動政變以來，已有多人遭到拘押。

▲緬甸民間聲援被捕的翁山蘇姬，在遊行中舉起電影《飢餓遊戲》中的三指禮，象徵「自由、平等、博愛」。（圖／路透）

美國總統拜登昨天首度公開對緬甸軍事政變發表談話，他除了再度呼籲緬甸軍方立即釋放實質領袖翁山蘇姬等人外，也宣布將簽署行政命令，凍結緬甸政府在美資產。

拜登曾於1日發表書面聲明，呼籲緬甸軍方立即放棄所奪取的權力，並釋放已逮捕的活躍人士與官員，美國也將對破壞緬甸民主過渡者問責，並檢視已經取消的制裁。但緬甸軍方並未因此妥協，翁山蘇姬依然下落不明，緬甸街頭抗議活動也逐漸升高。

緬甸軍方昨天加大政變後的掌權力道，加強對遭罷黜文人領導階層的恫嚇，並對邁入第5天的全國示威祭出實彈等嚴厲鎮壓手段。

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