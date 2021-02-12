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緬甸軍政府突「釋放2.3萬名」囚犯！　總司令：建立新民主國家

▲▼緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／路透）

▲緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）12日宣布，將赦免國內2.3萬多名囚犯，準備建立「和平有紀律」的新民主國家。同時，美國也公布首波緬甸制裁名單，再次敦促緬甸軍方放棄權力。

根據《路透社》報導，緬甸軍政府12日透過國家電視台宣布，將赦免國外2萬3314名囚犯，還有55名奔本國籍罪犯。敏昂萊在聲明中指出，「（緬甸）正在建立一個和平、發達、有紀律的新民主國家，將囚犯轉變為正派的公民，是能夠讓公眾滿意，並建立人道主義和同理心的基礎。」

緬甸軍方1日對民選政府發動政變，逮捕國務資政、緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖。美方隨即將事件定調為「軍事政變」，財政部也在12日公布第一波制裁名單，包含敏昂萊、副手索溫（Soe Win）、被任命擔任國防部長的上將米亞吞烏（Mya Htun Oo）等，敦促緬甸軍方放棄權力。

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