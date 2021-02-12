　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／南鯤鯓國運籤出爐！「凶事脫出化成吉」 得中上籤

▲台南南鯤鯓代天府國運籤惹爭議，廟方決定2019年只抽籤不解籤。（圖／翻攝自南鯤鯓代天府臉書專頁）

▲南鯤鯓代天府每年都會在初一抽出國運籤。（資料照／翻攝自Facebook／南鯤鯓代天府）

記者曾筠淇／綜合報導

有「台灣王爺總廟」之稱的南鯤鯓代天府自2011年起，每年固定於大年初一抽國運籤，而今年正好適逢第10年，同樣受到外界關注。稍早，廟方已抽出編號第50籤的「君爾何須問聖跡／自己心中皆有益／於今且看月中旬／凶事脫出化成吉」。針對此籤，廟方預測，今年國運應屬中上籤。

台南北門南鯤鯓代天府今年如期在大年初一抽國運籤，上午11點於五王殿前登場。今年同樣舉辦了百足真人蜈蚣陣七星平安橋，希望能夠消災解厄，廟方也邀請信眾走春，但是為了配合防疫措施，信眾除了必須全程戴口罩，也一定要保持社交距離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年在全部60支籤當中，抽出編號第50籤的「君爾何須問聖跡／自己心中皆有益／於今且看月中旬／凶事脫出化成吉」。廟方預測，今年國運應屬中上籤。此外，為了避免沾惹是非，因此廟方今年同樣「抽籤不解籤」，交由外界自行解讀。

本籤詩一開頭，要當事人先修心，心正而後修身，身修而後齊家。籤詩「自己心中皆有益」指點的是化解危險的方法，所祈求的事情要自己想清楚選擇對自己有利的方向，這樣才可以讓自己趨吉避凶。 而「月中旬」是只事情的解決時機，中旬就是10日到20日。

▲▼2021年南鯤鯓代天府國運籤。（圖／記者林東良翻攝）

▲2021年南鯤鯓代天府國運籤。（圖／記者林東良翻攝）

抽到此籤，問財利，只要努力經營，必可獲利；問功名，此次若未能得中，再接再厲，下次一定有希望；問婚姻，過了月半以後，繼續努力，有情人終成眷屬；問訴訟，要拖一段時間，才能逢凶化吉；移居出外，安好可行；失物，在中旬尋得；耕作，晚冬好。

據了解，南鯤鯓代天府在國內外分靈寺廟達2萬6000多座，自2011年起，每年都會在大年初一抽國運籤，是一般寺廟慣見的60首甲子籤，今年正好第十年。

2015年，廟方抽出「武則天坐天」，隔年就由蔡英文當選台灣首位女總統，讓不少信眾都認為相當靈驗，也從此打響南鯤鯓代天府的知名度。不過之後，廟方因多次抽出下下籤，因此遭到部分外界人士質疑。到了2019年，60支籤竟均未獲得3聖筊，打破建廟300多年以來的紀錄，首度「空籤」，再度引發關注。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
波多野結衣全面停工！「顏面神經麻痺」嘴角歪斜
快訊／南鯤鯓代天府今年國運籤出爐　「凶事脫出化成吉」
科技新貴給女友「16萬8紅包」　白目反嗆：連你年終一半都不到
40K男給3萬紅包！媽嫌「只有一點點」　他除夕夜心碎走人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出遊搭車別撲空！　春節「7大旅遊熱點」接駁車營運時間一次看

快訊／南鯤鯓國運籤出爐！「凶事脫出化成吉」 得中上籤

國3南投到南投服務區完全紫爆！車速剩11km車陣塞4公里長

除夕夜直播法華鐘敲響108響　法鼓山祈願世界「平安自在」

打工妹討嘸紅包！「嗆公司無良」甩態離職…氣噗噗：我男友都有包

初二回娘家「7大禁忌」！送「單數禮」帶衰家運一整年

科技新貴給女友「16萬8紅包」　白目反嗆：連你年終一半都不到

過年出遊毛小孩怎麼顧　獸醫提3種安置方式：食物、環境最重要

除夕凌晨3點跑外送！男客「偷問1句」…回家看密錄器氣炸：被侮辱

2021年12星座整體運勢　獅子有機會結婚、摩羯賺錢機會多

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

網購寄錯衣！京劇頭套→舞龍舞喵　貓咪表情超厭世「把臉埋進棉被」

第2張就中！與家人合資3萬6千元　OL刮刮樂中百萬...加碼喊拚BMW

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

出遊搭車別撲空！　春節「7大旅遊熱點」接駁車營運時間一次看

快訊／南鯤鯓國運籤出爐！「凶事脫出化成吉」 得中上籤

國3南投到南投服務區完全紫爆！車速剩11km車陣塞4公里長

除夕夜直播法華鐘敲響108響　法鼓山祈願世界「平安自在」

打工妹討嘸紅包！「嗆公司無良」甩態離職…氣噗噗：我男友都有包

初二回娘家「7大禁忌」！送「單數禮」帶衰家運一整年

科技新貴給女友「16萬8紅包」　白目反嗆：連你年終一半都不到

過年出遊毛小孩怎麼顧　獸醫提3種安置方式：食物、環境最重要

除夕凌晨3點跑外送！男客「偷問1句」…回家看密錄器氣炸：被侮辱

2021年12星座整體運勢　獅子有機會結婚、摩羯賺錢機會多

蔡英文大年初一慰勉警察：持續讓他們執勤更安全、裝備更先進

租屋選「高樓層」有電梯還蚊蟲少　內行曝1致命傷：會嚇慘

中華隊棄賽解套？　卡達宣佈因疫情亞洲盃資格賽延期

三位國際藝人國語錄製新年賀詞　向台灣朋友祝賀新年快樂

發現被偷窺！萌貓臉貼鏡頭「反監視奴才」　網抓亮點：後面的很忙

《機智醫生》張冬天化身外遇蛇蠍婦！　南韓黑幫犯罪爽片大盤點

20公斤18K金當材料　俄國奢華品牌推出PS5黃金機

轉行5年沒碰球　王英山珍惜重回投手丘

鳳小岳首吐驚人被告白次數！《我沒有談的那場戀愛》終極二選一引暴動

思念越南好味道！她當「空中飛人」1年習得老媽絕學：開店圓夢

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

白沙屯媽祖「四季籤」　竟跟保安宮國運籤雷同

初一12大禁忌曝光　第一點就超難遵守

全台除夕夜鞭炮四起　網友FB一排暴走

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

初一9大禁忌　喊人全名衰整年

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

北北基大雨特報！初一北台灣濕涼有雨　台北2天放晴時間曝

Podcast名人實測2千元刮刮樂：還是炒股健康

大龍峒保安宮國運籤出爐！廟方：4籤「保守」為主

小年夜「越晚雨越大」　開工日可能有寒流

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

紅包禁忌14點總整理！用百鈔取代千鈔添福氣

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

同事翹班去嗨！大夜店員厭世鎖門「要爛一起爛」

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮嘴裡炸開

女兒被賞巴掌　父找20親戚包車殺到婆家

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

辛龍睽違4個半月發聲！　除夕夜吐正向5字

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

面試通過卻零下文！3年後「公司竟找上門」

印度神童除夕災難預言落空？網曝真實日期

高雄夜市除夕夜亂鬥！5歲女童遭爆頭

小鬼妹除夕回娘家：我哥在後面

萌弟洗澡尖叫護鳥！　媽衝入笑翻

高中妹染HPV！媽診間動粗　醫打臉：妳害的

過年10大禁忌別踩　整年超好運

更多

最夯影音

更多
台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！
帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面