快訊／南鯤鯓國運籤出爐！「凶事脫出化成吉」 得中上籤

▲南鯤鯓代天府每年都會在初一抽出國運籤。（資料照／翻攝自Facebook／南鯤鯓代天府）

記者曾筠淇／綜合報導

有「台灣王爺總廟」之稱的南鯤鯓代天府自2011年起，每年固定於大年初一抽國運籤，而今年正好適逢第10年，同樣受到外界關注。稍早，廟方已抽出編號第50籤的「君爾何須問聖跡／自己心中皆有益／於今且看月中旬／凶事脫出化成吉」。針對此籤，廟方預測，今年國運應屬中上籤。

台南北門南鯤鯓代天府今年如期在大年初一抽國運籤，上午11點於五王殿前登場。今年同樣舉辦了百足真人蜈蚣陣七星平安橋，希望能夠消災解厄，廟方也邀請信眾走春，但是為了配合防疫措施，信眾除了必須全程戴口罩，也一定要保持社交距離。

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今年在全部60支籤當中，抽出編號第50籤的「君爾何須問聖跡／自己心中皆有益／於今且看月中旬／凶事脫出化成吉」。廟方預測，今年國運應屬中上籤。此外，為了避免沾惹是非，因此廟方今年同樣「抽籤不解籤」，交由外界自行解讀。

本籤詩一開頭，要當事人先修心，心正而後修身，身修而後齊家。籤詩「自己心中皆有益」指點的是化解危險的方法，所祈求的事情要自己想清楚選擇對自己有利的方向，這樣才可以讓自己趨吉避凶。 而「月中旬」是只事情的解決時機，中旬就是10日到20日。

▲2021年南鯤鯓代天府國運籤。（圖／記者林東良翻攝）

抽到此籤，問財利，只要努力經營，必可獲利；問功名，此次若未能得中，再接再厲，下次一定有希望；問婚姻，過了月半以後，繼續努力，有情人終成眷屬；問訴訟，要拖一段時間，才能逢凶化吉；移居出外，安好可行；失物，在中旬尋得；耕作，晚冬好。

據了解，南鯤鯓代天府在國內外分靈寺廟達2萬6000多座，自2011年起，每年都會在大年初一抽國運籤，是一般寺廟慣見的60首甲子籤，今年正好第十年。

2015年，廟方抽出「武則天坐天」，隔年就由蔡英文當選台灣首位女總統，讓不少信眾都認為相當靈驗，也從此打響南鯤鯓代天府的知名度。不過之後，廟方因多次抽出下下籤，因此遭到部分外界人士質疑。到了2019年，60支籤竟均未獲得3聖筊，打破建廟300多年以來的紀錄，首度「空籤」，再度引發關注。