全新面貌迎新春！知本森林遊樂區初一開放　祈福許願贈好禮

▲▼知本國家森林遊樂區，大年初一以全新面貌恢復正常開放。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／台東報導

台東林區管理處轄屬知本國家森林遊樂區，除夕當日（2月11日）休園整備，大年初一（2月12日）起恢復正常開放，園區內的七里香步道及生生不息入口意象、國產材柳心亭、迎賓綠蔭廊道等設施皆已完成，展現有別以往的全新面貌，販賣部「知森物語」也將在春節期間提供多樣輕食等餐飲服務，歡迎民眾春節期間闔家蒞臨知本國家森林遊樂區郊遊走春，體驗知性及療癒的知本！

春節期間將舉辦「2021祈福許願活動」，遊客可於遊客服務中心索取祈福小卡，懸掛在大地之母祈福區，祈願新的一年願望皆能成真。此外，還有「國土生態保育綠色網絡建置」展覽、在「返璞歸真」臉書粉絲專頁按讚，即可獲得明信片、書籤1張。在十二生肖廊道尋找象徵牛年的動物腳印，拍照上傳「返璞歸真」粉絲專頁打卡，即可獲得精美小禮物1份，讓您在新的一年好運犇來。(初一至初三限量150名；初四、五限量100名) 。

▲遊客參加祈福許願活動，索取祈福小卡懸掛在大地之母祈福區，祈願新的一年願望皆能成真。

為因應新冠肺炎疫情，進行人潮分流管制措施，如園區內超過管制人數1000人時，即啟動入園管制作業。其中，知本自然教育中心入館人數以25人為限、進入室內場館須戴口罩。多媒體播放室、展示室等暫停開放；並於售票口、遊客中心、知本自然教育中心、知森物語賣店（輕食賣店）等入口處放置酒精殺菌液噴霧供遊客使用。

林管處吳昌祐處長呼籲遊客，春節連續假期知本溫泉區勇男橋、溫泉橋及知本國家遊樂區外道路將實施單向交通分流及管制，車輛請遵照交通管制方向行駛，避免造成交通阻塞。

歡迎利用台灣山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw）查詢林務局所轄國家森林遊樂區、步道等相關旅遊資訊，或電洽知本國家森林遊樂區遊客服務中心089-510171#0查詢。

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