3000萬劑疫苗是否充足？柯文哲：只要放負面新聞銷售量馬上就掉了

▲柯文哲11日受訪。（圖／台北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對我國規劃採購3000萬劑新冠肺炎疫苗是否充足？台北市長柯文哲11日受訪時舉去年流感疫苗供不應求為例，表示「老百姓還是可以影響」，只要在新聞上放打流感出問題，馬上銷售量就掉下去。他強調，要打多少，國家要在科學上決定數量，若要達到群體免疫，我國至少要有1500萬人施打疫苗。

中央流行疫情指揮中心規劃採購3000萬劑新冠肺炎疫苗，而目前除已取得莫德納（Moderna）505萬劑疫苗，預計5、6月分批到貨外，也與1家國產疫苗簽訂500萬劑合約，由COVAX分配得AZ疫苗，最快2月底就會到貨。

對於採購3000萬劑是否足夠？柯文哲11日表示，「老百姓還是可以影響，去年打流感，前兩天都打不夠，我只要在新聞上放打流感出問題，馬上銷售量就掉下去」。他強調，「一樣啦」，要打多少國家，要在科學上決定數量，一般來說要打超過3分之2才會有群體免疫效果，所以台灣2300萬人，好歹要打1500萬人。

柯文哲指出，大概再撐半年台灣就可以施打疫苗了，「我們過去一年多防守得很好，所以就算要撐半年，在過去成功的基礎上，再堅持一下，2300萬人口要打70％要打一輪，技術上還是要準備」。

至於AZ跟莫德納疫苗分別進口台灣，民眾如何選擇？會不會引發疫苗之亂？柯文智表示，哪種疫苗可以進來，不是台灣單方面可以決定，尊重感染科和公衛的判斷，以國家立場還是要讓疫苗發揮最大功能。

他坦言，「如果叫我打，我當下還是會要打醫療人員，然後公共運輸人員，跟第一線處理民眾各像事務的人員，民眾有民眾立場，但國家公衛系統有他的想法，按照科學決定，我會支持專業處理。」