柯文哲坦言「我的票很難轉移」：民眾黨小雞要自立自強

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲的任期將於2022年屆滿，外界也好奇由其帶領的台灣民眾黨未來佈局。對此，柯文哲10日坦言，自己從過往的選舉經驗發現，「我的票很難轉移，因為柯文哲太特殊了」，因此民眾黨要叫「小雞」自立自強，他也希望民眾黨看起來比較像「耶穌會」、要有傳教士精神。

柯文哲10日下午接受網路節目專訪，談及台灣民眾黨2022年的選戰佈局時，他表示從先前幾次選舉的結果發現，「我的票很難轉移，因為柯文哲太特殊了」，因此沒有辦法做類比。

柯文哲認為，政黨還是人才的比賽，台灣民眾黨也許可以開訓練班、慢慢找人，藉由比較有效的訓練「上課慢慢教」，而非幻想一天就想要改變這個國家，「當年民進黨成立一年半時還在哪裡，國民黨成立一年半還在海外流亡」，並直言外界對民眾黨的期望太高了。

柯文哲說，台灣民眾黨會叫「小雞」自立自強，「要開小雞訓練班可以，如果什麼都要餵給他吃，那就太困難了」。

柯文哲認為，如果硬是將理念不合的人湊在一起，若不是烏合之眾，那就是利益結合，「這也撐不久」，他希望台灣民眾黨這個團體，能看起來比較像是「耶穌會」、要有傳教士精神，否則單靠利益結合可以成長得很快，但相對也崩潰的很快，因此放鬆心情、慢慢做就好了。

至於未來是否會帶小雞上節目通告進行宣傳，柯文哲則說「還是會啦」，但是從以前的經驗來看，效果並不是很好，因為柯文哲的票數很難轉移，自己試過幾次發現很困難。

柯文哲強調，台灣民眾黨要進行的是「養小雞計畫」，而不是「帶小雞計畫」，所有人都一定要從小開始培養。

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