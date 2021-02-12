　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出遊搭車別撲空！　春節「7大旅遊熱點」接駁車營運時間一次看

▲▼國內旅遊,國旅,日月潭。（圖／台灣高鐵提供）

▲春節到日月潭旅遊，可以搭乘遊湖巴士玩透透。（圖／台灣高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

春節出遊，到熱門景點想搭接駁車小心別撲空！《ETtoday新聞雲》整理出7大春節熱門景點行駛接駁專車資訊，記得出門前先看好開闢時間及班距，提早規劃行程。另外，觀光局也輔導全台115處旅遊服務中心、24小時免付費旅遊諮詢（中、英、日、韓語）服務熱線0800-011765，春節期間均不打烊，照常提供服務。

2021春節連續假期觀光遊樂地區行駛接駁專車資訊

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.八仙山國家森林遊樂區
開闢時間／班距：春節期間2月12日（初一）至2月16日（初五），每日9:00~16:40，約每60分鐘一班車。
接駁車路線：谷關至遊客服務中心

2.日月潭遊湖巴士
開闢時間／班距：春節期間依據南投客運公司時刻表發車。
接駁車路線：日月潭站-雲品酒店-文武廟-松柏崙步道-孔雀園-大竹湖步道-日纜站-伊達邵-土亭仔步道（僅部分班次）-玄奘寺-慈恩塔-玄光寺

阿里山國家森林遊樂區一景。（圖／取自行政院農業委員會林務局）

▲阿里山國家森林遊樂區一景。（圖／取自行政院農業委員會林務局）

3.阿里山國家森林遊樂區（台18線88.5- 94.5K）
開闢時間／班距：春節期間2月11日（除夕）至2月16日（初五），每日09：00~18:00行駛。
接駁車路線：於台18線88.5K至94.5K區間，提供區外免費接駁車（共計10個站點）

4.石棹-奮起湖（台18線61K）
開闢時間／班距：春節期間2月13日（初二）至2月15日（初四），每日09:00～17:00，約每20分鐘一班車。
接駁車路線：台18線61K（石棹加油站旁）至奮起湖，中間不停靠站。

5.配合雙年賞蝶活動辦理H31公車（旗山－多納），例假日增加6班次接駁。
開闢時間／班距：至110年02年28日，例假日增加6班次接駁。
接駁車路線：旗山轉運站→大津里→茂林入口→茂林區公所→多納站

(1) 旗山站發車時間：
07：50、08：45、10：50、12：45、14：45、15：45。
(2) 多納站發車時間：
09：10、10：30、12：30、14：30、16：30、17：30。

▲▼花蓮太魯閣燕子口。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

▲花蓮太魯閣燕子口。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

6.配合春節連續假日賞櫻季節活動辦理接駁車（谷川-霧台）
開闢時間／班距：春節期間2月13日（初二）至2月16日（初五），共計4天。每日09：00~14：00行駛。
接駁車路線：谷川社區（谷川大橋下）→神山社區→霧台社區

7.新城（太魯閣）車站→太魯閣遊客中心→天祥（循環發車）
開闢時間／班距：春節期間2月13日（初二）至2月15日（初四），每日7:00～14:30，約10-15分鐘間隔發車，視情形加開班次。

接駁車路線（全程線）：新城（太魯閣）車站→太魯閣加油站→遊客中心→砂卡礑橋→燕子口步道東口（下車）→靳珩橋（上車）→九曲洞→綠水→天祥→九曲洞→長春祠→太魯閣加油站→新城（太魯閣）車站

末班車發車時間：
新城（太魯閣）車站：13:00
布洛灣：13:00
天祥：14:30

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
波多野結衣全面停工！「顏面神經麻痺」嘴角歪斜
快訊／南鯤鯓代天府今年國運籤出爐　「凶事脫出化成吉」
科技新貴給女友「16萬8紅包」　白目反嗆：連你年終一半都不到
40K男給3萬紅包！媽嫌「只有一點點」　他除夕夜心碎走人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出遊搭車別撲空！　春節「7大旅遊熱點」接駁車營運時間一次看

快訊／南鯤鯓國運籤出爐！「凶事脫出化成吉」 得中上籤

國3南投到南投服務區完全紫爆！車速剩11km車陣塞4公里長

除夕夜直播法華鐘敲響108響　法鼓山祈願世界「平安自在」

打工妹討嘸紅包！「嗆公司無良」甩態離職…氣噗噗：我男友都有包

初二回娘家「7大禁忌」！送「單數禮」帶衰家運一整年

科技新貴給女友「16萬8紅包」　白目反嗆：連你年終一半都不到

過年出遊毛小孩怎麼顧　獸醫提3種安置方式：食物、環境最重要

除夕凌晨3點跑外送！男客「偷問1句」…回家看密錄器氣炸：被侮辱

2021年12星座整體運勢　獅子有機會結婚、摩羯賺錢機會多

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

網購寄錯衣！京劇頭套→舞龍舞喵　貓咪表情超厭世「把臉埋進棉被」

第2張就中！與家人合資3萬6千元　OL刮刮樂中百萬...加碼喊拚BMW

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

出遊搭車別撲空！　春節「7大旅遊熱點」接駁車營運時間一次看

快訊／南鯤鯓國運籤出爐！「凶事脫出化成吉」 得中上籤

國3南投到南投服務區完全紫爆！車速剩11km車陣塞4公里長

除夕夜直播法華鐘敲響108響　法鼓山祈願世界「平安自在」

打工妹討嘸紅包！「嗆公司無良」甩態離職…氣噗噗：我男友都有包

初二回娘家「7大禁忌」！送「單數禮」帶衰家運一整年

科技新貴給女友「16萬8紅包」　白目反嗆：連你年終一半都不到

過年出遊毛小孩怎麼顧　獸醫提3種安置方式：食物、環境最重要

除夕凌晨3點跑外送！男客「偷問1句」…回家看密錄器氣炸：被侮辱

2021年12星座整體運勢　獅子有機會結婚、摩羯賺錢機會多

租屋選「高樓層」有電梯還蚊蟲少　內行曝1致命傷：會嚇慘

中華隊棄賽解套？　卡達宣佈因疫情亞洲盃資格賽延賽

三位國際藝人國語錄製新年賀詞　向台灣朋友祝賀新年快樂

發現被偷窺！萌貓臉貼鏡頭「反監視奴才」　網抓亮點：後面的很忙

《機智醫生》張冬天化身外遇蛇蠍婦！　南韓黑幫犯罪爽片大盤點

20公斤18K金當材料　俄國奢華品牌推出PS5黃金機

轉行5年沒碰球　王英山珍惜重回投手丘

鳳小岳首吐驚人被告白次數！《我沒有談的那場戀愛》終極二選一引暴動

思念越南好味道！她當「空中飛人」1年習得老媽絕學：開店圓夢

出遊搭車別撲空！　春節「7大旅遊熱點」接駁車營運時間一次看

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

白沙屯媽祖「四季籤」　竟跟保安宮國運籤雷同

初一12大禁忌曝光　第一點就超難遵守

全台除夕夜鞭炮四起　網友FB一排暴走

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

初一9大禁忌　喊人全名衰整年

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

北北基大雨特報！初一北台灣濕涼有雨　台北2天放晴時間曝

Podcast名人實測2千元刮刮樂：還是炒股健康

大龍峒保安宮國運籤出爐！廟方：4籤「保守」為主

小年夜「越晚雨越大」　開工日可能有寒流

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

紅包禁忌14點總整理！用百鈔取代千鈔添福氣

更多熱門

相關新聞

花蓮知卡宣9大浪漫造景2/14開跑

花蓮知卡宣9大浪漫造景2/14開跑

今年大年初三也是西洋情人節，除了已經登場的太平洋燈會之外，花蓮縣政府農業處從2月14日至3月14日為止，特別在知卡宣綠森林親水公園打造「幸福森友會」浪漫裝置主題展，規劃9大浪漫裝置藝術讓民眾打卡，活動期間開放民眾免費入園。

雨都基隆的雨備路線快筆記

雨都基隆的雨備路線快筆記

中央大學河津櫻浪漫綻放！呵護10年成湖畔美景

中央大學河津櫻浪漫綻放！呵護10年成湖畔美景

春節慰勉不停歇　蔡英文感謝國軍堅守崗位

春節慰勉不停歇　蔡英文感謝國軍堅守崗位

蔡英文：滿足國人春節通行需求是每年最大挑戰

蔡英文：滿足國人春節通行需求是每年最大挑戰

關鍵字：

春節出遊春節旅遊接駁車時間觀光局2021走春

讀者迴響

熱門新聞

同事翹班去嗨！大夜店員厭世鎖門「要爛一起爛」

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮嘴裡炸開

女兒被賞巴掌　父找20親戚包車殺到婆家

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

辛龍睽違4個半月發聲！　除夕夜吐正向5字

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

面試通過卻零下文！3年後「公司竟找上門」

印度神童除夕災難預言落空？網曝真實日期

高雄夜市除夕夜亂鬥！5歲女童遭爆頭

小鬼妹除夕回娘家：我哥在後面

萌弟洗澡尖叫護鳥！　媽衝入笑翻

高中妹染HPV！媽診間動粗　醫打臉：妳害的

過年10大禁忌別踩　整年超好運

更多

最夯影音

更多
台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！
帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面