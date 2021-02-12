出遊搭車別撲空！　春節「7大旅遊熱點」接駁車營運時間一次看

▲春節到日月潭旅遊，可以搭乘遊湖巴士玩透透。（圖／台灣高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

春節出遊，到熱門景點想搭接駁車小心別撲空！《ETtoday新聞雲》整理出7大春節熱門景點行駛接駁專車資訊，記得出門前先看好開闢時間及班距，提早規劃行程。另外，觀光局也輔導全台115處旅遊服務中心、24小時免付費旅遊諮詢（中、英、日、韓語）服務熱線0800-011765，春節期間均不打烊，照常提供服務。

2021春節連續假期觀光遊樂地區行駛接駁專車資訊

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.八仙山國家森林遊樂區

開闢時間／班距：春節期間2月12日（初一）至2月16日（初五），每日9:00~16:40，約每60分鐘一班車。

接駁車路線：谷關至遊客服務中心

2.日月潭遊湖巴士

開闢時間／班距：春節期間依據南投客運公司時刻表發車。

接駁車路線：日月潭站-雲品酒店-文武廟-松柏崙步道-孔雀園-大竹湖步道-日纜站-伊達邵-土亭仔步道（僅部分班次）-玄奘寺-慈恩塔-玄光寺

▲阿里山國家森林遊樂區一景。（圖／取自行政院農業委員會林務局）

3.阿里山國家森林遊樂區（台18線88.5- 94.5K）

開闢時間／班距：春節期間2月11日（除夕）至2月16日（初五），每日09：00~18:00行駛。

接駁車路線：於台18線88.5K至94.5K區間，提供區外免費接駁車（共計10個站點）

4.石棹-奮起湖（台18線61K）

開闢時間／班距：春節期間2月13日（初二）至2月15日（初四），每日09:00～17:00，約每20分鐘一班車。

接駁車路線：台18線61K（石棹加油站旁）至奮起湖，中間不停靠站。

5.配合雙年賞蝶活動辦理H31公車（旗山－多納），例假日增加6班次接駁。

開闢時間／班距：至110年02年28日，例假日增加6班次接駁。

接駁車路線：旗山轉運站→大津里→茂林入口→茂林區公所→多納站



(1) 旗山站發車時間：

07：50、08：45、10：50、12：45、14：45、15：45。

(2) 多納站發車時間：

09：10、10：30、12：30、14：30、16：30、17：30。

▲花蓮太魯閣燕子口。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

6.配合春節連續假日賞櫻季節活動辦理接駁車（谷川-霧台）

開闢時間／班距：春節期間2月13日（初二）至2月16日（初五），共計4天。每日09：00~14：00行駛。

接駁車路線：谷川社區（谷川大橋下）→神山社區→霧台社區

7.新城（太魯閣）車站→太魯閣遊客中心→天祥（循環發車）

開闢時間／班距：春節期間2月13日（初二）至2月15日（初四），每日7:00～14:30，約10-15分鐘間隔發車，視情形加開班次。

接駁車路線（全程線）：新城（太魯閣）車站→太魯閣加油站→遊客中心→砂卡礑橋→燕子口步道東口（下車）→靳珩橋（上車）→九曲洞→綠水→天祥→九曲洞→長春祠→太魯閣加油站→新城（太魯閣）車站

末班車發車時間：

新城（太魯閣）車站：13:00

布洛灣：13:00

天祥：14:30

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來