視察高公局交控中心　蔡英文：滿足春節通行需求是每年最大挑戰

▲總統蔡英文前往高速公路局交通控制中心慰勉工作同仁。（圖／總統府提供）



記者林銘翰／新北報導

春節連續假期的第一天，總統蔡英文10日前往高公局交控中心，進行春節慰勉並送上加菜金。蔡英文表示，在這7天的假期中，交通疏導以及維護行車秩序上，希望公局多費心，要在有限的國道容量上要滿足國人通行的需求，這是每年最大的挑戰，並期許高公局做好準備、全力以赴。

蔡英文10日上午在交通部長林佳龍的陪同下，前往位於新北市泰山區的高速公路局交通控制中心，慰勉辛苦的值班同仁，並且送上加菜金。

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



蔡英文表示，今天是春節假期的第一天，每年放假的時候，尤其春節放假的時候，民眾除了關心天氣，最關心的就是交通路況，因此從昨天開始，對高公局來說就是挑戰的開始，這段時間最忙碌的除了國家安全團隊外，交通團隊也很忙碌，因此要當面謝謝大家的辛勞。

蔡英文指出，隨著越來越接近過年，民眾從媒體報導就可看到，高公局陸續提供了年假期間的路況預測，並持續宣導交通疏導措施，包括今年蘇花改首次開放大客車行駛路肩，林佳龍也特別到現場實際了解客運通行的安全。

蔡英文說明，看到高公局「1968App」的改版，讓民眾使用上更方便，還有很多國道疏運規劃，以及國道服務區的防疫措施，高公局為了這次的年假做了很多努力與準備，今年因為疫情再加上氣象預報春節降雨機率高，預估國道部分路段較容易發生壅塞。

蔡英文也說，在農曆春節7天的連續假期中，就交通疏導以及維護行車秩序上，希望高公局多費心，要在有限的國道容量上要滿足國人通行的需求，這是每年最大的挑戰，期許高公局做好準備、全力以赴，也感謝同仁堅守崗位、用心投入，讓用路人可以有一個安心的新春之旅。

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