全台最靠北走春行程！雨都基隆的雨備路線快筆記

▲來基隆玩不怕下雨，雨備景點快筆記。（圖／雨都漫步提供，下同）



記者張惠媛／基隆報導

過年期間有許多地區準備迎接雨水，想要出門走春，來點雨備是必要的！這兩年在國旅選擇上，雨都基隆是很多人的口袋名單，但是只要一下雨就無處可去嗎？那你可就錯了，基隆在地團體雨都漫步 KeeLung For A Walk就整理出基隆雨備景點，準備安排出遊的人快筆記。





委託行街區

位於基隆港旁的委託行街區，在民國50～70年間最為興盛，當時販賣許多海外舶來品，人潮絡繹不絕，更是老基隆人送禮、過節會前來採購的地點，早年委託行裡的貨品都是最新潮的，批貨商也爭相前來挑選，將小小的委託行街區擠得水泄不通，不過面臨經濟型態轉變，雖然許多店家紛紛拉下鐵門，仍有一小部分店家仍在營業，來到委託行商圈，還是能看見精心妝點的櫥窗風景，帶點復古的時髦感。

地址： 基隆市仁愛區孝二路28號周圍





明德至善親民大樓

從火車站往廟口夜市的方向走去，海洋廣場對面有著一排三連棟建築，名副其實的海景第一排，走在這棟明德至善親民大樓建築裡，彷彿切換時空一般，有種舊香港的氛圍，雖然建築老舊，仍是在地人經常走訪之地，除了擁有死忠常客的老店家，裡面也開始出現新興的咖啡廳等，是相當有韻味的一處老建築。

地址： 基隆市仁愛區孝一路66號2樓

星巴克義14門市

在基隆，大型連鎖咖啡店星巴克也可以很獨特！星巴克義14門市，是一處以老屋為底，結合現代與復古感的空間氛圍，在這幢清幽氣派的建築內，待上一整天都沒問題！義14門市被譽為「基隆最美星巴克」，位於基隆文化中心旁，建造於60年代，外觀有風格獨具的西洋柱，是基隆少見保存相當完好的老屋。而在星巴克進駐後，老空間也加以活化，值得一遊。

地址：基隆市中正區義一路14號

陽明海洋文化藝術館

裡面的展覽項目涵蓋了大量具在地特色的展覽，來到這裡可以看見船舶歷史，更有陽明海運貨櫃運輸的常設展，還可以模擬駕駛船隻，是受到許多親子遊客喜愛的一項體驗。除此之外，陽明海洋文化藝術館的志工亦會為參觀者熱情解說，讓你更加了解基隆港的船運故事。

地址：基隆市仁愛區港西街四號