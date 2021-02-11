兒子帶人輪姦12歲幼女！房東當晚「燒屍滅證」　綁架她父母12天

▲一名12歲女孩慘遭4人輪姦殺害後，屍體當晚隨即被凶嫌的父親火化。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電編譯

一名12歲的尼泊爾籍女孩與父母住在印度比哈爾邦（Bihar）的租屋處，某天女孩獨自在家時竟被房東兒子等4人集體性侵後殺害，父母回家見到女兒竟躺在血泊中，送醫後仍回天乏術。不料，房東當晚隨即火化了女孩的屍體，並且綁架這對夫妻長達12天的時間，最後是兩人趁機逃回尼泊爾才讓案情曝光。

根據《印度時報》、《每日星報》報導，一戶尼泊爾籍的3人家庭7年來都住在印度東查姆帕蘭縣（East Champaran）的租屋處，這對夫妻1月21日前往市場工作時，將12歲女兒獨留在家，沒想到房東的兒子威奈（Vinay Sah）竟然夥同另外3人將她輪姦並殺害。

女孩的父親表示，當天一回家便看見女兒躺臥血泊之中，立刻將她送往當地的簡易醫療中心，但醫生卻宣布女兒已經死亡。傷心欲絕的夫妻倆回家後，竟然遭到房東席亞拉姆（Siyaram Sah）與威奈等人綁架並威脅，如果敢逃跑或企圖報警就會有可怕的後果。據報導，女孩的屍體隨即凶嫌被帶到一處空地火化滅跡。

▲死者父母遭凶嫌綁架12天才終於逃出來。（圖／取自免費圖庫pixabay）

報導指出，遭綁的夫妻倆2月2日趁機逃出租屋處，隔天與親戚一同回到尼泊爾後報案。令人震驚的是，網路上瘋傳的一段錄音檔中發現，當地警察局長蘭詹（Sanjiv Kumar Ranjan）竟然協助嫌犯掩蓋罪行稱，「你們要確保女孩的父母不會在訴狀中提到那些事情，否則會造成問題。」

音檔曝光後，東查姆帕蘭縣高級警司納維恩（Navin Chandra Jha）組成特別調查小組，目前蘭詹已經因為怠忽職守、協助被告隱瞞犯罪而遭到停職，警方與法醫將於15日重新回到案發的租屋處與火化屍體的空地進行現場調查。

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