護理師太漂亮！業務員強拉上車「安全帶綁腿」性侵　路人敲窗才停





▲女護理師在車上慘遭性侵。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南婁底市近日發生一起性侵案。當地一名藥廠業務員在工作中認識了當地一間醫院的漂亮女護理師，色心大起在多次接觸中出手調戲、亂摸，最近他把女方約在醫院的停車場見一面，看到對方後竟直接拖進車內，光天化日下性侵。幸好，一名路人突然敲車窗，才阻止色狼的行為。

中國檢察網日前公佈了一起性侵案件的起訴書。起訴書中寫道，肖姓男子的業務範圍是婁底市婁底區一家醫院的骨科。李姓被害人是這間醫院的一名女護理師，一次偶然的情況下，因為工作關係認識男方，此後不斷被騷擾，甚至到被動手動腳的地步。

直到2020年7月25日中午，肖男再次聯繫到了李女，要求與其見一面。當天肖男將車停在了醫院的一個停車位，等到李女赴約後就打開了車門，強行將李女拽向車內，想要強行發生性關係。

之後，李女一直在反抗。為了能夠達到自己的目的，肖男還專門拽出了車內的安全帶，用安全帶綁住了女孩的雙腿，不顧女方的反抗強行發生了性關係。期間，肖男被李女咬傷了手部。

突然，外面有人敲車窗玻璃，表示希望讓肖男挪車。這時候，肖男擔心自己性侵行為被人發現，才穿上褲子讓女方離開。

成功脫身後，受辱的李女立即報案。當地警員接到報警後，火速將肖男逮捕。