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印度山洪暴發已31死！　衛星照曝主因疑非冰川斷裂「是雪崩」

印度北部的北安查爾邦（Uttarakhand，北與中國接壤）7日發生冰川斷裂事件，爆發大規模洪水 。（圖／路透）

▲ 兇猛洪水瞬間改變河域周遭的地景面貌 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北安查爾邦（Uttarakhand）7日發生嚴重洪災，奪走至少31條性命，還有約165人下落不明。這場事故普遍被指為喜馬拉雅山冰川斷裂，沖垮水力發電大壩所引發。但國際地質學家及冰川學家根據衛星照指出，災害主因似乎是山崩或雪崩。

當地媒體《The Print》8日報導，專門研究高海拔冰川及地質環境的卡爾加里大學（University of Calgary）舒格博士（Dan Shugar）比對災害發生前後的衛星照，研判是雪崩引發阿勒格嫩達河（Alaknanda）及道里根加河（Dhauliganga）災難性的山洪爆發。

此前有報導指出，此次洪水是由冰湖潰決洪水（Glacial lake outburst flood，簡稱GLOF）引起。GLOF由冰川融化形成的天然湖泊造成，但現有的衛星照並未顯示洪災前有出現堰塞湖。

冰川學家與地質學家反而發現一塊陡峭懸垂的冰川，很可能形成裂縫，引發雪崩和隨後的洪水。哨兵2號（Copernicus’s Sentinel 2）衛星圖也顯示南達德維冰川（Nanda Devi glacier）上一條裂縫，可能正是引發雪崩的原因。

南達德維冰川的陡峭懸掛部分可能是在特耳蘇里（Trishuli）斷裂，導致20萬平方公尺的冰垂直下降2公里，引發坍方衝擊谷底並瞬間粉碎，岩石和冰隨後以雪崩方式沿下坡向下移動。雪崩若流到冰川上，這種強烈的岩石流動會產生巨大熱量，將冰溶化，造成短暫卻強烈的水流。

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關鍵字：

喜馬拉雅山冰川印度

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