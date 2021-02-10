女大生點Uber Eats被偷吃！外送員超誠實　開口就喊「親愛的～」

▲女大生用Uber Eats點餐被外送員偷吃，不僅沒生氣，還覺得整件事非常好笑。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

近年來使用美食外送平台的民眾越來越多，但卻也曾發生外送人員偷吃用戶餐點的爭議。國外一名21歲的女大生日前用「Uber Eats」APP點餐時，就遇到了偷吃事件，但當她看見一則「超誠實」訊息之後，反而笑了出來，最後也沒有追究這名外送員。

根據《每日郵報》報導，21歲的伊莉雅絲（Illy Ilyas）是一名來自英國倫敦的法律系女大生，她在6日用Uber Eats的外送APP點了2個漢堡、1份薯條與1份雞肉捲，共花費了14.71英鎊（約新台幣570元），就像往常一樣，不久後手機推播通知她「您的餐點已在路上」，接著收到一條外送員已抵達附近位置的通知。

正當伊莉雅絲要前往取餐時，外送員卻傳來一則訊息表示，「對不起，親愛的，我吃掉了妳的食物。」（Sorry love, ate your food.）當伊莉雅絲點開APP時，系統顯示餐點已經送達，甚至跳出「要給司機小費」的提示語句，讓她啼笑皆非。

報導指出，伊莉雅絲只好自行聯絡客服人員，隨後她就獲得了一次餐點免費的補償，也決定不追究這名外送員。伊莉雅絲表示，「搞不好他是真的很餓，我可不想讓一個飢餓的人在疫情中失業，我覺得整件事情都很好笑，至少他有跟我說食物被吃掉了，所以我也沒有因此大驚小怪。」

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