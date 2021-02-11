桃園「靠青」迎新春　串連青埔店家「600紅包抽抽樂」刺激消費

▲春節來青埔消費「抽紅包送好康」。（圖／靠青提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫期心一起，自己的店家自己挺！桃園青埔是年輕族群聚居的地方，區內不乏許多年輕朋友經營的各式店家。受到農曆年前桃園疫情緊張波及，青埔區內的店家生意大受影響，如今隨著部桃專案解除，青埔在地社群「靠北青埔」串連30多家店家，即日起迄21日來青埔作客，消費便享有600個免費紅包抽抽樂，期刺激消費。

▲靠青社群工作人員在 FB「靠北青埔」上以直播方式來解釋抽紅包規則。（圖／靠青提供）

「靠青」正妹成員「想想」表示：「面對不知道何時能結束的疫情，病毒雖然可怕，但遠遠不及人心的力量」，靠青的群友們期盼以自己的力量，在靠北病毒對生活的影響外，更能串連青埔居民、在地店家，在春節期間用美食、紅包遊戲互動中一起解悶、尬聊，用消費行動來愛青埔、挺桃園。

▲▼春節來青埔消費「抽紅包送好康」。（圖／靠青提供）



「靠青」成員「喵喵」說：「靠青」是以居住青埔的年輕人為成員，約有600多人，期透過群友相互依靠的力量，傳送更多正能量，大家幫助大家，發揮相互扶持的效益。此次活動「除了店家提供的優惠外，還有「靠青」社群工作人員和靠友個人贊助他們心中的喜愛的店家，主動化身為乾爹、乾媽，並發揮自身的專業優勢（工程師、行銷、業務人員、店家老闆..等）無償協助店家活動道具製作、活動行銷推廣和媒體傳播..等，主要精神，就是要將消費留在春節青埔有營業的優質店家。

▲▼春節來青埔消費「抽紅包送好康」。（圖／靠青提供）

春節來青埔「靠北抽紅包」活動的店家有：古香烤肉飯、早點上學、食藝飯包、基蛋家具青埔店、張師傅整復館、清原桃園青埔店、滋滋好食 、微微糖青埔店、全美港式茶餐廳、豆薈趣、花蓮扁食、邱哥海鮮食品、青埔仔香腸、綺昕漢堡、鴨血達人青埔店、鍋享 日式涮涮鍋、园角屋、四海遊龍 青埔店、艾瑞艾塔國際代購、花杓豆坊、媽媽煮小廚、船饕海鮮精緻鍋物、聖朵莉烘焙複合式餐廳、Amours Eyelash & Brow Studio、R.B.C咖啡豆專賣店、吉星菸酒行、青塘藥局、陽光莊園、愛按摩、髮拉利、鮮Q茶飲 Tea&Cafe、有點黃、豪爽歡唱、泰小米...等30多家店，共600多個免費紅包抽抽樂。

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