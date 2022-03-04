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賭雞排保證供電　葉毓蘭批：從胖手指到旋轉椅「這次準備什麼藉口？」

▲▼國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者張君豪攝）

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者張君豪攝）

實習記者張鈞量／台北報導

昨天全台再度大停電，國民黨立委葉毓蘭4日砲轟，台灣停電頻繁、甚至可能連帶影響生計，蔡政府卻遲遲無法解決問題，「從胖手指再到旋轉椅，這次又準備好甚麼藉口？」。

葉毓蘭今在臉書表示，昨天3月3日上午9點的無預警大停電，全台有549萬戶受到影響，甚至有百萬戶直到晚上才復電。剛停電時，甚至有謠言傳出，是對岸為了抗議美國反中大將來訪，故意發動的電網攻擊。

葉毓蘭回顧，繼去年513、517、1212大停電，隨時可能限電停電幾乎是全民的日常。停電時，除了努力找出原因、設法恢復供電的台電員工外，最辛苦的總是第一線的警消同仁，在沒有交通號誌的十字路口指揮交通或是救援受困的民眾。

葉毓蘭質疑，停電帶來的不便，只是一時的，但是只要問題不解決，人民就無法免於停電的恐懼。我們的能源政策出現了重大問題，經濟部管理缺失、基礎建設失能，連帶影響高科技產業安危與民眾生計，蔡政府還能拍胸負責嗎？

葉毓蘭批評，3月1日總統蔡英文接見八大工商團體，重申再生能源時代的來臨，用電尖峰已經不再是問題，甚至有餘裕，政府也將會持續維持供電的穩定。去年公投後，鴻海創辦人郭台銘說的「2022一定會缺電」，經濟部王美花部長，居然只是以賭雞排來保證供電無虞，果然是開了一個大玩笑。

葉毓蘭強調，台灣的電力不只短缺，還有長期嚴重的、結構性的危機。蔡政府的能源政策不斷跳票，從上任高喊的2025年全國再生能源發電佔比要達20%，已經確定未達標，未來仍定調將佔總發電量50%的天然氣發電，天然氣來源不穩、價格高昂，又有極大環保威脅的甲烷，未來台灣的電價會攀升至多少？民生物價通膨恐怕又要沖上天際。

葉毓蘭批評，民進黨執政後，每次大停電政府總是大言夸夸會深刻檢討，結果卻永遠都是以人為疏失結案，從胖手指再到旋轉椅，這次又準備好甚麼藉口？一個內閣斷交斷再多、斷電斷再頻繁，都不必有人負起政治責任，人民如何才能免於不會缺電缺水的恐懼？如何相信我們能夠挺過下個危機？

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