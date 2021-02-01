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最強女神挺防疫！大甲媽加持「罩」信徒　一開賣直攻即時榜TOP 3

大甲鎮瀾宮聯名醫療口罩（圖／博客來提供）

▲大甲鎮瀾宮聯名醫療口罩。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎接農曆新年，最近醫療口罩花色越出越喜氣，不論是牛年款、福氣款或大紅色系，戴起來應景，但又不會太高調，使得春節特殊款詢問度在近期高漲，而在各式新年限定款中，大甲媽也加入挺防疫行列，推出有媽祖加持的聯名醫療口罩，是信徒絕對必搶的一款，戴著到鎮瀾宮走春拜拜最適合不過。

往年農曆春節，台中大甲鎮瀾宮總吸引大批人潮走春拜拜沾福氣，但今年受到疫情影響，廟方決定取消除夕搶頭香及發送小紅包等活動，疫情期間也將調整為單一出入口，方便進行人數控管、量測體溫，並要求佩戴口罩。

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除了防疫優先，大甲鎮瀾宮今年更攜手MIT廠商推出聯名醫療口罩，共有紅、白兩款開運設計，分別印上「鎮瀾宮」字樣與大甲媽祖的超萌Q版圖案，同時附送平安符，立即抓住信徒的目光，電商通路上架後掀起搶購潮，除了在PChome 24h購物開賣，博客來2/1凌晨開放限量搶後，不到半天時間，迅速攻占全館即時榜第3名。

大甲鎮瀾宮聯名醫療口罩（圖／博客來提供）

▲大甲鎮瀾宮聯名醫療口罩一上架開賣，隨即攻入全館即時榜，口罩買氣也較上月提升2成以上。（圖／翻攝自博客來）

福德好罩大紅大紫醫療口罩、聚泰科技絕美莫蘭迪漸層醫療口罩（圖／蝦皮購物提供）

▲春節限定福德好罩。（圖／蝦皮購物提供）

想要戴上牛年意象口罩迎新年，東森購物也有牛年大吉禮盒可選購，是由愛貝恩推出的雙鋼印成人醫用口罩，紅、橘、藍、綠4款「鬥牛趣」加一款「和風花空」，可隨心所欲每天換一款搭出時尚去拜年。蝦皮購物則有春節限定福德好罩吉祥紅、富貴紫雙色醫用口罩組，每組再送福德好罩開運紅包袋，將於2/1傍晚18:00、2/2中午12:00開賣。

除了新年限定款，momo購物網分享，隨著國內醫療口罩供貨無虞，口罩逐漸轉向時尚配件，像是在色系上與穿搭做搭配，或戴上特別的印花款展現個人特色，統計站上2020年11月至今年1月口罩銷售，特殊花色口罩銷售佔比已達整體6成，近一個月熱銷款包括哆啦a夢聯名醫療口罩、愛貝恩特殊花色口罩，以及孟克、莫內等看我臉色名畫系列口罩。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

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