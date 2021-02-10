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蔡英文小年夜發表談話拜早年　願團結扭轉疫情、保持民主信念挺香港

記者林銘翰／台北報導

春節連續假期的第一天，總統蔡英文特別以錄製影片的方式，於10日晚間發表農曆春節談話，向台灣人民及全球各地過農曆新年的好朋友拜年，並祝福大家不論身在世界何處，都能平安健康，萬事順利。

以下為總統農曆春節談話全文：

大家好，今天是小年夜，我要藉著這個機會，向台灣人民以及全球各地過農曆新年的好朋友，拜個早年。

去年是辛苦的一年，我記得也是從農曆新年開始，疫情陸續擴散，全世界人們的生活都被攪亂了。今年，隨著全球疫苗的施打率逐漸提高，希望不只台灣生活如常，全世界也可以恢復正常。

對於疫苗的取得，我們採取外購與國內研發雙軌並行。先取得的疫苗，將會讓最前線的醫護人員和必要人員優先施打，後面陸續到位的疫苗，也會逐步規劃施打的順序，讓大家都可以受到疫苗的保護。

今年因為疫情的關係，很多在國外的台灣人，無法回到台灣過年，也有一些朋友現在還在集中檢疫所或防疫旅館隔離。我要謝謝大家的配合，也要在過年的時候，問候大家。

祝福大家不論身在世界何處，都平安健康，萬事順利。等到疫情趨緩，都可以恢復交流，一切如昔。

當然，新年都要許願。我希望，今年所有的台灣人民，都像去年一樣，團結真有力，我們一起來扭轉疫情、牛轉乾坤，經濟更繁榮、景氣更暢旺。

祝大家「新年平安」(中文)、「新年平安」（台語）

客家鄉親「新年恭喜，四海大平安」（客語）。

有許多講粵語的朋友，過去一年，謝謝大家繼續關注我的臉書。我也要請你們相信，民主制度也許不完美，但依然是目前為止，人類社會最好的制度。請大家抱持信念，不要放棄，也跟大家說一聲「新年平安」(粵語)。

最後，祝福全球的華人朋友，都有一個美好的農曆新年，也祝福全世界的人們，新年快樂，Happy Lunar New Year！

▼總統蔡英文錄製影片，發表農曆春節談話。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文錄製影片，發表農曆春節談話。（圖／總統府提供）

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