搞懂貼春聯7禁忌　記好「9字口訣」不怕鬧笑話

▲貼春聯7禁忌報你知。

圖、文／鏡週刊

農曆過新年，家家戶戶除舊布新，門口張貼春聯不僅增添年味，更是祈求好運。但貼春聯其實也有不少禁忌，若沒貼好也會觸霉頭，以下列出7個關於春聯的禁忌，幫大家貼好春聯過好年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.撕掉舊春聯

簡單明瞭，若沒除舊怎能布新？且舊春聯勢必會退色，貼在門口多麼觸霉頭。

2.貼春聯吉時

按照習俗，張貼新春聯最好選在除夕當天，上午6點到中午12點，這段時間陽氣最旺。

3.大門口別貼「春」

因為古代只有青樓會在大門貼上「春」，「春」字多貼於窗，而非大門口。

4.上下聯不能顛倒

過年時春聯千萬別貼錯，若有訪客上門拜年豈不是鬧笑話了，所以要先搞懂上下聯的位置。站在門外面向大門，右手邊為上聯，左手邊為下聯，門上正中間為橫批，共3幅。其中上下聯以平仄分辨，注音的一聲、二聲為平聲，三聲、四聲及入聲則為仄聲，一句快速記清楚的口訣為「外看內，右上仄，左下平」。

5.視情況決定能否倒貼

不少人會把單字春聯如「財」「福」倒貼，表達「財到」「福來」等吉祥寓意，但得視情況而定。例如「福」只會在米桶、櫃子等容器倒貼；「滿」以冰箱等與食物放置的地方為主。不吉利的字則不用說，千萬別使用。

6.要貼單數

有別於包紅包時應避免單數，春聯則相反，因為古代認為偶數招陰、單數屬陽。

7.喪事不貼春聯

家中喪事若未滿一年，不可張貼春聯。



更多鏡週刊報導

過年宅在家不怕沒戲看 2021電影台春節片單報你知