雷雨帶觸陸！鄭明典曝「大片雲雨帶」襲台　今晚起全台都有雨

▲鋒面今晚開始影響各地有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是春節連假第一天，中央氣象局表示，今晚開始受到鋒面影響，到明日上午各地都會有陣雨或雷雨，目前雲雨帶已移動到台灣海峽上方，並接觸到西半部陸地，預計越晚雨勢越明顯。而除夕下半天到初五受到東北季風增強影響，北部、東半部有雨，各地低溫約15度。

氣象局預報員林定宜表示，今晚開始受到鋒面影響，各地到明日上午期間，都會有陣雨或雷雨，雲雨帶目前已移動到台灣海峽上方，接觸到西半部陸地，因此西半部部分地區已開始降雨，而東半部因為是迎風面，今日從早開始都有雨，預計今晚鋒面影響更明顯，各地可能會有局部大雨。

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明日下半天鋒面逐漸通過，東北季風隨之增強，北部、東半部轉濕涼，其他地區則是早晚較涼，各地低溫15到18度，中部以北、東半部高溫21到25度，南部27度。

▲春節期間北東天氣濕涼。（圖／記者李毓康攝）

明日迎風面的北部、東半部會有局部地形性降雨，不過雨勢會減緩，而中南部則轉回多雲到晴天氣型態。初一到初五都將受到東北季風影響，北部、東半部持續有局部短暫陣雨，降雨型態時有時無，不會從早下到晚，中南部仍是多雲到晴。

而到了初五東北季風再度增強，北部、東半部氣溫再更下降，也會有局部短暫陣雨，冷空氣強度上看冷氣團，各地低溫有可能低於14度以下，不過因時間還久，仍需持續觀察。

▲今晚開始全台有雨，氣象局長鄭明典在臉書貼出雷達回波圖，並表示「預備！回波接近了，期待降雨」。（圖／氣象局）