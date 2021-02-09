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北市11歲女童持木棍砸2幼童　社會局急追蹤⋯背後原因曝光！

▲▼台北11歲女童公園隨機犯案　騙幼童閉眼「舉石砸頭」。（圖／翻攝自臉書／木柵社團）

▲台北11歲女童用木棍、石頭攻擊幼童，遭警方帶回派出所，並通報社會局列管。（圖／翻攝自臉書／木柵社團）

記者袁茵／台北報導

台北市文山區一名11歲女童6日到興隆公園玩耍，卻無故持木棍、石頭隨機攻擊，狠砸另一名年幼孩童的面部，遭警方帶回派出所、通知家長，並通報社會局列管。對此個案，社會局表示，受害的年幼孩童已請志工了解後續情況，11歲加害女童則會與教育局合作持續追蹤後續。

受害家長日前表示，他帶兒子、女兒到興隆公園玩耍，結果5歲女兒竟頭破血流，向他哭訴遭一名「陌生的姐姐」抓頭髮撞牆、石頭砸頭。當下他氣憤報警，帶孩子到萬芳醫院驗傷，但到警局才發現，受害者還有一名6歲女童，遭木棍砸臉，連眼鏡都打爛。

受害家長指出，這個11歲的姐姐常常獨自出沒興隆公園，騎著粉色腳踏車、沒有家長陪同，卻疑似行為偏差，手法是誘騙年幼孩子到地下室停車場，要求對方把眼睛閉起來，再拿石頭、木棍猛砸，目前包括自己女兒在內，已有2名小女童受害。

針對這起個案，台北市社會局9日表示，經了解後確定11歲妹妹其實是想跟受害者玩耍，但卻使用不當方法，會與教育局合作追蹤該女童後續行為，另受害者部分則已派社工輔導關切。

台北市教育局則說，校方於2月8日通報，學校於獲知此事後，已立即致電該生家長確認事件發生經過，並了解該生寒假生活作息安排；學校也與該生確認發生過程及了解行為動機，提醒該生此為不當行為。

教育局表示，校方將與家長持續關注該生情況，開學後將請特教個管教師加強人際互動課程，並應提供家長適當策略同步實施；後續另由本局特教科及輔諮中心入校協助。

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