台北創意迎牛年！線上紅包祝福領好領滿　搭彩繪列車、遊景點來場新春大冒險

▲辛苦一年，總算熬到放寒假與過年連假，不少民眾會攜家帶眷出門玩。圖為台北兒童新樂園。（圖／資料照，記者賴于榛攝）

消費中心／綜合報導

又到了令大人小孩都興奮不己的寒假年節，放長假的日子就是要玩到爽！然而邁入新的一年，全球疫情仍未退燒，往年安排全家人春節一同出國旅遊，今年只能含淚放棄。好加在，相較疫情嚴峻的國外，人們封城只能待在家中、出不了門，台灣人真的是超級幸福，過年期間只要嚴守防疫措施，還是能和親友出門走春吃喝玩樂。像是擁有豐沛自然美景、在地傳統小吃和眾多異國美食的觀光重鎮台北城，各大景點名勝、百貨商場早就做好周全的防疫準備，等著民眾新年前來探訪遊玩，就連每年新春民眾大排長龍搶著要的市長紅包，今年也換了個創意新領法，讓想領取的民眾不必再人擠人，通通都能領好領滿，以滿滿喜氣迎接牛年到來。

犇向紅包不必人擠人 臺北悠遊付線上添喜氣

[廣告]請繼續往下閱讀...

拿到紅包象徵新的一年充滿財運和福氣，每年縣市首長發的新年紅包都吸引許多民眾排隊搶拿討吉利，台北市長柯P的紅包更是人氣超旺！但今年為了防疫、降低民眾群聚風險，北市府團隊決定和悠遊卡公司合作，推出「臺北犇（ㄅㄣ）紅包 好神悠遊付」活動，透過悠遊付APP，線上就能領到市長紅包。即日起至2/26止，在柯市長臉書粉絲專頁、悠遊卡臉書粉絲頁、悠遊付APP首頁和台北市大街小巷，都可以找到市長紅包的QR code，只要用手機掃描並成為悠遊付會員，新年紅包和祝福就入袋啦！

▲台北市政府與悠遊卡公司合作，推出「線上領紅包」活動，民眾今年就算不排隊也能搶到好運。（圖／翻攝自悠遊付APP）

悠遊卡公司董事長陳亭如分享，往年市長發紅包，時間、場地和份數都受到限制，今年的悠遊付線上領紅包，能讓全台民眾和在海外因疫情而無法返鄉團圓的人，只要想要就能收到新年祝福。而台灣人在新的一年能生活如常，要對所有守在防疫第一線的醫護人員respect！因此陳亭如表示，市長紅包發出幾份，悠遊卡公司將同步加碼相同份數的紅包給醫護人員，表達謝意和敬意。

▲悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊付不僅能領到市長紅包，還能搶到各大宮廟的結緣金。（圖／記者周宸亘攝）

台北獲獎景點清單快收藏 品質佳全家安心玩

因為政府和人民齊心防疫，今年春節大家才能放心和親友團聚，在國內旅遊玩樂。寶貴的年假出遊時光若只是湊熱鬧、擠人氣景點走馬看花，那就太可惜了，不妨和家人來台北享受服務品質、旅遊安全等各方面都獲獎項肯定的好玩景點，創造難忘記憶吧！像是走訪「國立故宮博物院」，能欣賞各式當代以及古代的詩書畫作品和青銅瓷器等珍稀古物，親眼看見書中介紹的文物印象更深刻，也有VR虛擬實境以及將整體空間打造成沉浸式奇幻劇場的兒童學藝中心，新年還有迎春系列活動，都讓體驗文化更有感。

▲捨棄人擠人走馬看花玩法，改至獲評選特優獎的「國立故宮博物院」來趟高品質文化之旅，牛年走春更有創意。（圖／翻攝自臺北旅遊網）

過年爸媽不必頭疼假期太多天，不曉得該帶孩子去哪裡玩，去完故宮再玩「臺北市兒童新樂園」，園內有碰碰車、海盜船、自由落體、旋轉木馬、水樂園等各種好玩刺激的遊樂設施，讓大人小孩全都high翻天，還有各種密室逃脫遊戲，考驗全家人的默契，一整天玩下來保證讓孩子徹底放電、大人童心充飽電。而且兒童新樂園和故宮，今年都在臺北市政府觀光傳播局辦理的觀光景點評選獎中，拿到最高殊榮「特優」獎，代表在旅遊安全維護、環境整潔美化、遊客服務、外語服務、營業場所管理、友善穆斯林及公共關係與社會責任７個部分表現優異。其他獲獎景點還有台北101觀景台、北投文物館及青田七六等，在台北能登高眺望首都城市美景、走逛百貨接軌流行時尚，也能走進矗立綠樹林蔭中的日式老屋，品嚐新舊融合的美味料理，有吃有玩旅程超滿足。

▲「臺北市兒童新樂園」是大人小孩都喜歡的人氣景點，也獲得109年臺北市觀光遊憩績優景點的特優獎。（圖／翻攝自臺北旅遊網）

可愛「猫起來玩台北」彩繪列車 展開冒險必搭

過年難得一家人團聚，當然要一家老小出遊玩好玩滿！全家都喜歡又適合出遊的景點不光故宮、兒童樂園，「臺北市立動物園」也是絕佳選擇。新春期間能搶先目睹Q到融化大家的心的大貓熊寶寶「圓寶」，以及黑腳企鵝、歐亞水獺、馬來貘等人氣新生寶寶，斑馬、獅子、河馬、長頸鹿、大象以及鳥類館、水生館裡各種動物，也能近距離相見歡。

就連捷運文湖線都有超萌動物出沒！2021年全新登場的「猫起來玩台北」動物觀光彩繪列車，車身就是一本行動繪本，民眾能搭上由熊讚領軍動物寶寶大貓熊、馬來貘、歐亞水獺和黑腳企鵝的列車，和牠們一起遊台北冒險去，可愛的車身讓搭捷運成為必逛景點之一。最棒的是，在台北春節出遊不怕塞在車陣裡，想要去的旅遊景點捷運通通輕鬆送你到，像是搭上觀光彩繪列車逛完動物園，還能乘著空中纜車直上台北後花園「貓空」，登山步道森呼吸、泡茶聊天看風景；轉乘四通八達的捷運，台北之旅又能悠閒地多玩好幾處。

▲新春到台北市立動物園看貓熊圓圓與圓寶的萌樣，非常療癒。（圖／資料照，記者湯興漢攝）

▲北捷文湖線的「猫起來玩台北」觀光列車，車身彩繪超可愛，是2021年台北走春必逛景點。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

還覺得台北只有百貨公司可以逛很無聊？新的一年該好好認識這座城市囉！今年不衝觀光熱點，把假期留在台北，玩得更chill、更有品質、更有品味。