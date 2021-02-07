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台北女離家出走欲輕生　台南警運用科技即時平安找回

▲台南市警二分局民權派出所線上巡邏人員獲報，後立即趕往手機定位最後發話位置附近不斷搜尋，所幸最終順利尋獲陳女，即時阻止可能的憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局民權派出所線上巡邏人員獲報，後立即趕往手機定位最後發話位置附近不斷搜尋，所幸最終順利尋獲陳女，即時阻止可能的憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北一名23歲陳姓女子，因心情不佳離家出走後便失聯，家人在遍尋不著情況下向台北士林分局請求協助，警方透過手機定位發現最後位置在台南市，台南市警二分局民權派出所線上巡邏人員獲報，後立即趕往手機定位最後發話位置附近不斷搜尋，所幸最終順利尋獲陳女，即時阻止可能的憾事發生。

市警二分局接獲台北士林分局通報，查出離家出走且有重度憂鬱及自殘念頭的陳女，最後發話位置在台南市中西區，南警二分局依報案人所提供的特徵及線索，經再次透過手機定位，查得最近位置在民權所轄區，所長郭若萱、警員趙國君在手機定位最後發話位置附近不斷搜尋，終於即時在台南成功路公車站尋獲失蹤陳女，讓大家鬆了一口氣，即將其帶返派出所確認身分無誤後，通知家屬前來帶回。失蹤女子的父親才放下心中大石，並對南警積極熱心協助之舉，深表肯定與讚譽。

▲台南市警二分局民權派出所線上巡邏人員獲報，後立即趕往手機定位最後發話位置附近不斷搜尋，所幸最終順利尋獲陳女，即時阻止可能的憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）
警二分局表示，維護社會治安工作，是警察人員責無旁貸的職責，為民服務亦是核心工作之一，協助民眾解決生活上的困難，亦為社會提升了正能量。同時也提醒民眾，生命可貴，一定要珍惜，遭遇困境時，可以尋求親朋好友或相關單位協助解決，千萬不要貿然尋短，以免造成家人、親友永遠的傷痛，請給自己機會！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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