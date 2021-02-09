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高鐵爆春節返鄉潮今多加開南下2班車　國道客運售票狀況曝

▲新冠肺炎疫情趨緩，搭乘公車、高鐵等大眾運輸仍要配合戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲春節連假將展開，大眾運輸出現返鄉人潮。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

春節連假就要展開，大批返鄉潮將湧現，高鐵今（9）日加開2班全車對號座疏運旅客，另外，若還沒買到票的民眾，也可多加利用國道客運。公路總局表示，目前西部國道客運已售出31%的預售票，東部國道客運已售出10%的預售票，北花國道客運已售出13%的預售票。

因應春節返鄉人潮，高鐵今日下午及晚間，自南港站加開2班次南下各站停靠全車對號座列車，旅客即刻就可訂票搭乘。

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▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵今日下午及晚間，自南港站加開2班次南下各站停靠全車對號座列車。（圖／記者李毓康攝）

加班車資訊如下：
2/9（二）
南下8817車次 14:15自南港站發車，16:50抵達左營站
南下8827車次 19:15自南港站發車，21:50抵達左營站

國道客運部分，公路總局表示，春節連假期間搭乘90條國道客運路線可享票價優惠，截至2月8日為止，西部國道客運已售出31%的預售票，東部國道客運已售出10%的預售票，北花國道客運已售出13%的預售票，且均以連假前一日（2月9日）及首日（2月10日）售出較多，其餘時段均尚有充足座位。

▲▼國光客運提醒搭乘民眾，上車前量測體溫，車上禁止飲食，全程需戴口罩。（圖／國光客運提供）

▲搭乘國道客運，上車前量測體溫，車上禁止飲食，全程需戴口罩。（圖／國光客運提供）

由於目前正值防疫期間，春節期間客運場站及車輛均加密消毒頻率至每2小時一次（單趟行車時間逾2小時者，每趟次應消毒1次）。請民眾依規定，進入大眾運輸場站及搭乘期間確實戴口罩，乘車期間禁止飲食。

若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，且應在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，並於食用完畢後儘速戴回口罩。

▲▼國光客運提醒搭乘民眾，上車前量測體溫，車上禁止飲食，全程需戴口罩。（圖／國光客運提供）

▲國光客運即日起至3月31日推出《myVideo X國光客運請你追劇》活動。（圖／國光客運提供）

這次春節交通部特別推出「孝親專案」，65歲以上銀髮族有原優待票再打5折優惠，等於只要全票核定票價的四分之一。再配合觀光局加碼補助住宿，搭乘客運北上前往北北基桃竹等六縣市，55歲以上國民每人每日住宿可折抵1,500元，是歷來最優惠春節連假疏運方案。

另外，國光客運考慮到打發車上無聊時間，再次攜手台灣大哥大旗下影音平台myVideo，即日起至3月31日聯名推出《myVideo X國光客運請你追劇》活動。乘客搭車前掃描車站櫃檯立牌QR Code，即可獲得限量10,000組3天72小時免費電子序號，免費觀賞電影《無聲》與《怪胎》等金馬獎強片，也可觀賞全系列《鬼滅之刃》與《天竺鼠車車》等日本人氣動畫。

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