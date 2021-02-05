　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒買到高鐵票！他死心前「改1選項」竟冒出一堆空位：根本沒人搶

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

為配合防疫升級政策，台灣高鐵公司於春節期間不販售自由座，自2月8日至2月16日，改採全車對號座。由於原本的自由座被改為對號座了，因此票也變得更難買，一名網友發文表示，他日前本想買「台北站」的票，結果卻一直顯示沒票，但是，當他改搜「南港站」時，竟意外發現根本沒人搶，這是為什麼呢？

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「本來要搭自由座，所以沒搶高鐵票」為題發文，高鐵之前開賣返鄉車票，他本想說去程到南港搭自由座即可，因此只有搶到回程車票，怎料沒多久後，政府就公布取消高鐵自由座，害得他來不及買去程的票，不知該如何回家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而後，原PO再度發文表示，他本來其實想說既然都要買對號座了，不如從台北站搭乘，結果該站卻一直顯示沒票；正準備放棄時，他才又忽然想起還有更前站的「南港站」，怎料一搜尋，竟發現「根本沒人跟我搶」，他居然可以悠閒的慢慢看、慢慢選。

這樣的情況讓原PO覺得有點奇怪，如果從南港站出發是有座位的，理論上從台北站也應該有座位，為何系統卻顯示台北站沒空位了呢？

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO好奇，為何南港有座位、台北卻沒有？（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「你講得合理啊，有可能真的是系統問題」、「防疫期間，限定同站進入人數錯了嗎」、「台北車站月台小啊」。另外，也有人分析，「會配票啊」、「配票」、「都給台北買完了，那南港就不用開了」。

台灣高鐵2021年春節疏運期間共加開453班次列車（南下242班、北上211班），總計提供1832班次列車的旅運服務，自2月8日至2月16日期間，改採全車對號座，收假後之2月17日（上班首日）則恢復提供自由座服務。

由於高鐵實施全車對號座期間（8日至16日）將同步暫停定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡使用，導致民眾怨聲載道。對此，高鐵表示，針對定期票、回數票之旅客，將提供配套措施，定期票原優惠效期含2月8日至2月16日者，將配合展延相對應天數，另再加碼展延3天優惠效期，即共展延12天。

而回數票除展延12天優惠效期外，若於2月7日（含）前購買，並於2月17日（含）至4月19日（含）將次數使用完畢者，可於2021年4月30日（含）前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票1張。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
大咖男星一聽「雞排妹名字」秒拒同台　網跪：先知
女星親睹曾國城「撞胸現場」　還原上半身接觸2秒感受
網點名他也性騷雞排妹　許效舜回應「還原現場」
快訊／《白色巨塔》韓女星癌逝　享年44歲
簡直碰瓷！T妹嗆雞排妹1句話毀名節：當大家都癡漢？
00882瘋搶7%股利　不敗教主曝「封關前操作」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大咖男星一聽「雞排妹名字」秒拒同台　網跪「神先知」：閱人無數

YouTuber金針菇紅回韓國！韓網看完影片「愛上台灣」：好想喝珍奶

沒買到高鐵票！他死心前「改1選項」竟冒出一堆空位：根本沒人搶

國師癱瘓Clubhouse！5000人塞爆「機器水逆」　唐綺陽：再斷就不說

苗栗斗煥坪營區爆水痘群聚感染！7兵送醫　匡列「上百名接觸者」

第29屆2021年鹿耳門天后宮　封印大典揭開「台灣年」序幕

印尼籍船員染疫！陪就醫員工「1人有感冒症狀」　檢驗結果出爐

無壓力家事！5大招防廚房油膩　過年不再痛苦大掃除

部桃「清零計畫＋回溯專案」關鍵日　鄭文燦：希望今天有好結果

簡直碰瓷！T妹嗆雞排妹「不寬心」1句話毀名節：真當大家都癡漢？

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

謝金晶挺翁立友：百分之百相信他！　向蕙玲曝拍MV「他手放我肩膀都會抖」

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

大咖男星一聽「雞排妹名字」秒拒同台　網跪「神先知」：閱人無數

YouTuber金針菇紅回韓國！韓網看完影片「愛上台灣」：好想喝珍奶

沒買到高鐵票！他死心前「改1選項」竟冒出一堆空位：根本沒人搶

國師癱瘓Clubhouse！5000人塞爆「機器水逆」　唐綺陽：再斷就不說

苗栗斗煥坪營區爆水痘群聚感染！7兵送醫　匡列「上百名接觸者」

第29屆2021年鹿耳門天后宮　封印大典揭開「台灣年」序幕

印尼籍船員染疫！陪就醫員工「1人有感冒症狀」　檢驗結果出爐

無壓力家事！5大招防廚房油膩　過年不再痛苦大掃除

部桃「清零計畫＋回溯專案」關鍵日　鄭文燦：希望今天有好結果

簡直碰瓷！T妹嗆雞排妹「不寬心」1句話毀名節：真當大家都癡漢？

花2500找辣妹解放！高雄男「完事後」門秒被打開　結局慘曝

汪小菲出關！ 牽2孩上街被拍…女兒「優越比例」網驚：遺傳大S氣場

住宅掀起搶建潮　去年全台開工量13.4萬創12年新高　

蘆洲中山市場熄燈　攤商鳥獸散！不捨告別「養活3代人」攤位

亮・珠寶／無限符號秘密傳情　Tiffany銀手環不到2萬入手

神龍加持刮中200萬！　中獎人現身分享選號密技：喜歡選雙數

堅持不都更！北市再現不同意戶遭「夾殺」奇景

大陸「12萬電動神車」賣到歐洲身價翻3倍！宏光Mini EV安全升級

柯瑞單季三分破百僅花22場　嘴綠狂送15助攻！傳球讓咖哩激賞

大顆水餃包滿翠綠韭菜！苗栗復古文青風麵店　麻油粉肝軟Q又入味

生活熱門新聞

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶

女律師挺雞排妹「8問翁立友」：尊重要翻譯？

普妹反攻成AV天后！達人揪關鍵錯誤

雞排妹被性騷是雙標？　呱吉舉1例網讚爆

Clubhouse波多野之亂　5000人塞爆癱瘓

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

台首波疫苗：打入猴子病毒！一張圖看效能

小年夜雷雨彈炸全台　一張圖看雨變天

T妹嗆雞排妹「不寬心」：當大家都癡漢？

吃牛排驚見神秘物體　內行人解答了

部桃護理師心累返家！夫狂怨「很久沒行房」

LINE也該大掃除！10招「帳號整理術」公開

斗煥坪群聚感染　國防部回應了

更多熱門

相關新聞

春節取消自由座　高鐵曝補償方案

春節取消自由座　高鐵曝補償方案

為配合防疫升級政策，台灣高鐵公司於春節期間不販售自由座，自2月8日至2月16日期間，改採全車對號座，車票已開放購買。持有回數票的旅客抱怨，將因此規定而有損失，高鐵則表示，已針對定期票、回數票旅客提供展延與換購半價自由座等優惠。

過年包給晚輩多少？網曝1金額：不會給壓力

過年包給晚輩多少？網曝1金額：不會給壓力

師傅PO影片教水電「不影響業績嗎？」

師傅PO影片教水電「不影響業績嗎？」

37歲人妻想轉職　過來人揭「1關鍵」狂勸退

37歲人妻想轉職　過來人揭「1關鍵」狂勸退

他曬「年終1564元」網傻眼　爆身分逆轉了

他曬「年終1564元」網傻眼　爆身分逆轉了

關鍵字：

高鐵票高鐵南港台北PTT返鄉

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

眾星發聲挺翁立友　網揭2大關鍵原因

外送員送餐豔遇　小姐姐挑逗：肉償服務費

鮪魚質疑雞排妹「不喜歡可以拒絕」

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶

靠性感按摩竄紅　網紅患躁鬱症「預錄遺言」亡

男大生陪看病翻車　目睹母爆頭慘死

身心障礙男盪鞦韆等爸爸　民眾要求起身爆衝突

告「佔鞦韆遲緩男」男是6寶爸　法律高材生當清潔員

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面