沒買到高鐵票！他死心前「改1選項」竟冒出一堆空位：根本沒人搶

▲高鐵。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

為配合防疫升級政策，台灣高鐵公司於春節期間不販售自由座，自2月8日至2月16日，改採全車對號座。由於原本的自由座被改為對號座了，因此票也變得更難買，一名網友發文表示，他日前本想買「台北站」的票，結果卻一直顯示沒票，但是，當他改搜「南港站」時，竟意外發現根本沒人搶，這是為什麼呢？

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「本來要搭自由座，所以沒搶高鐵票」為題發文，高鐵之前開賣返鄉車票，他本想說去程到南港搭自由座即可，因此只有搶到回程車票，怎料沒多久後，政府就公布取消高鐵自由座，害得他來不及買去程的票，不知該如何回家。

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而後，原PO再度發文表示，他本來其實想說既然都要買對號座了，不如從台北站搭乘，結果該站卻一直顯示沒票；正準備放棄時，他才又忽然想起還有更前站的「南港站」，怎料一搜尋，竟發現「根本沒人跟我搶」，他居然可以悠閒的慢慢看、慢慢選。

這樣的情況讓原PO覺得有點奇怪，如果從南港站出發是有座位的，理論上從台北站也應該有座位，為何系統卻顯示台北站沒空位了呢？

▲原PO好奇，為何南港有座位、台北卻沒有？（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「你講得合理啊，有可能真的是系統問題」、「防疫期間，限定同站進入人數錯了嗎」、「台北車站月台小啊」。另外，也有人分析，「會配票啊」、「配票」、「都給台北買完了，那南港就不用開了」。

台灣高鐵2021年春節疏運期間共加開453班次列車（南下242班、北上211班），總計提供1832班次列車的旅運服務，自2月8日至2月16日期間，改採全車對號座，收假後之2月17日（上班首日）則恢復提供自由座服務。

由於高鐵實施全車對號座期間（8日至16日）將同步暫停定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡使用，導致民眾怨聲載道。對此，高鐵表示，針對定期票、回數票之旅客，將提供配套措施，定期票原優惠效期含2月8日至2月16日者，將配合展延相對應天數，另再加碼展延3天優惠效期，即共展延12天。

而回數票除展延12天優惠效期外，若於2月7日（含）前購買，並於2月17日（含）至4月19日（含）將次數使用完畢者，可於2021年4月30日（含）前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票1張。