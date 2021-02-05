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春節取消自由座旅客哀嚎！高鐵曝「定期票、回數票補償方案」

記者李宜秦／台北報導

為配合防疫升級政策，台灣高鐵公司於春節期間不販售自由座，自2月8日至2月16日期間，改採全車對號座，車票已開放購買。持有回數票的旅客抱怨，將因此規定而有損失，高鐵則表示，已針對定期票、回數票旅客提供展延與換購半價自由座等優惠。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲配合指揮中心防疫政策，高鐵春節停賣自由座。（圖／記者李毓康攝）

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台灣高鐵2021年春節疏運期間共加開453班次列車（南下242班、北上211班），總計提供1832班次列車的旅運服務，自2月8日至2月16日期間，改採全車對號座，收假後之2月17日（上班首日）則恢復提供自由座服務。

高鐵指出，實施全車對號座期間（2/8~2/16），將同步暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用。導致有旅客抱怨，原已購買回數票（優惠效期及指定區間內，有限定搭乘自由座次數之乘車票），卻因此需另行買票，回數票也不可退款，等於損失大筆現金。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲針對定期票、回數票旅客，高鐵擬定配套方案補償。（圖／記者李毓康攝）

高鐵表示，針對定期票、回數票之旅客，將提供配套措施，定期票原優惠效期含2月8日至2月16日者，將配合展延相對應天數，另再加碼展延3天優惠效期，亦即共展延12天。

而回數票除展延12天優惠效期外，若於2月7日（含）前購買，並於2月17日（含）至4月19日（含）將次數使用完畢者，可於2021年4月30日（含）前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票1張。

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