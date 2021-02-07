春節搭客運也有孝親優惠　65歲↑「新店-羅東」只要30元

▲春節連假將至，交通部公路總局今年首度推出「孝親專案」。（圖／業者提供）

記者賴文萱／台北報導

春節連假將至，交通部公路總局今年首度推出「孝親專案」，大都會客運暨台北客運也配合提供優惠，凡銀髮族（65歲以上）乘客，於110年2月8日至11日搭乘9028路往新店方向班次；110年2月12日至14日搭乘9028路往羅東、蘇澳方向班次，以購買紙本票搭乘可再享原半票價再5折的優惠。

大都會客運暨台北客運9028路，配合交通部公路總局於春節期間推出全票票價優惠，優惠期間為110年2月9日0時起至110年2月16日24時止，各區間票價可享約83折至76折優惠。

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▲凡65歲以上乘客，搭乘9028路客運享「孝親專案」優惠。（圖／業者提供）

交通部東部轉乘優惠政策也配合連假優惠同步實施中，使用電子票證搭乘宜花東鐵路、市區客運及公路客運轉乘9028國道路線，還可再享全票21元、半票11元之轉乘優惠，雙重優惠下最低約可享71折。

除搭乘客運往返享票價優惠外，搭乘9028國道路線轉乘宜蘭或雙北市區客運，10小時內皆享一段票免費之折扣，另配合交通部公路總局「在地有腳」優惠方案，憑9028路之購票證明於宜蘭地區有多達10家租賃車業者提供不同之汽、機車租車優惠，憑連假期間搭乘國道客運往返之票根及租用汽、機車之租車單，亦可於新店端售票櫃台辦理退款回饋，租用汽車享200元回饋、機車享100元回饋。

▲春節連假期間，國道客運均推出票價優惠，吸引乘客多加搭乘大眾運輸。（圖／業者提供）

另外，首都及台北客運，也有北宜國道客運票價優惠。北宜國道客運1570、1571、1572路線自110年2月9日0時起至110年2月16日24時止，「市府轉運站- 宜蘭、羅東」全票優惠價 110 元（原價 131 元）；「市府轉運站-四城」全票優惠價100元（原價118元）；「市府轉運站--礁溪」全票優惠價80元（原價96元），約為原價83折至84折。

針對年滿65歲的銀髮族，凡於優惠期間指定方向搭乘1580、1071、1570、1571、1572等國道客運路線，可享半票再5折優惠。專案優惠期間為110年2月8日至2月11日北上方向，及110年2月12日至2月14日南下方向。

▲因應防疫需求，乘客搭乘客運須戴口罩、量體溫。（圖／業者提供）

國光客運部分，配合交通部政策，於春節連假期間（110年2月9日起至110年2月16日止）提供中、長程地區及國五路線計36條，全票平均可享85折優惠。

凡銀髮族（65歲以上）於110年2月8日至11日（除夕）搭乘以上36條北上路線、2月12日（初一）至14日（初三）搭乘以上36條南下路線，可享原半價票價再半價，即全票平均25折優惠。

在連假疏運期間，客運業者也配合政策定期消毒、第一線同仁配戴口罩以及各服務車站提供酒精消毒液，同時，提醒搭乘大眾交通工具的民眾，務必把口罩戴起來。

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