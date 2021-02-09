殺害精障少女判死　「鬼新娘」產業鏈：60萬以下骨頭都買不到

▲大陸冥婚習俗要追溯到殷商封建社會。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名殺人犯馬崇華利用陝北「冥婚」習俗，將精障的少女騙出殺害，並出售屍體從中牟利，由甘肅省慶陽市中級人民法院於昨（８)日執行死刑，也讓外界正視現代社會中「冥婚」習俗存在而引發的弊端。對此，大陸政法委旗下公眾號《長安劍》揭示這條暗黑產業鏈，「通屍膨脹」的情況下，15萬元人民幣（約60萬元新台幣）內，「連根骨頭都買不到。」

▲馬崇華利用陝北「冥婚」習俗，將精障的少女騙出殺害。（圖／翻攝澎湃新聞）

《中央政法委長安劍》指出，冥婚是對女性的最後一次物化，近年也陸續因此發生社會事件。包括山西常興平將其9歲的外甥女變成了一個夭折男孩身旁的「鬼新娘」；內蒙古王佔存脅迫外甥女毒害親姐姐，之後還詢問是否有人配「陰婚」購「女骨」；山東德州23歲女子方洋洋因不孕遭婆家虐待致死，火化前甚至被娘家提前「安排」好冥婚等。

▲大陸至今仍有多地奉行「冥婚」習俗，導致暗黑產業鏈從中牟利。（圖／CFP）

這條冥婚下的暗黑產業鏈，有人專門從事對女屍的盜掘；有人自封「鬼媒人」；有人不惜跨省倒賣屍體從中賺錢；有人還把殘忍的目光投向了活人。《長安劍》指出，在經濟利益驅使下，冥婚產業甚至出現了「通屍膨脹」，一項調查研究稱，15萬元以下，連根骨頭都買不到。

據了解，冥婚的習俗要追溯到殷商封建社會，當時人們崇敬鬼神，將迷信轉嫁於活人身上。時至今日，冥婚市場仍存在取決於利益，鬼媒人、盜墓賊打著民間需要的幌子，才能在源源不絕的市場需求中斡旋，借機大賺一筆。