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媽媽中槍被搶匪挾持！　14歲少女擋在妹妹前「揮大鐮刀」擊退2男

媽媽中槍被搶匪挾持！　14歲少女「揮舞大鐮刀」勇猛擊退2男。（圖／翻攝自Twitter／EL TIEMPO）

▲少女揮刀擊退持槍的歹徒。（圖／翻攝自Twitter／EL TIEMPO

記者李振慧／綜合報導

哥倫比亞2名持槍搶匪日前闖入文具店，還毆打上前阻止的女老闆。14歲少女發現母親被挾持勇敢挺身而出，手持鐮刀瘋狂砍向搶匪，最後成功讓搶匪知難而退，成功保護母親和2歲妹妹。

當地電視台報導，事件發生在首都波哥大市的Rafael Uribe Uribe區，店內監視器拍到，1名頭戴安全帽的蒙面男子進到店裡，直接到收銀台掏槍搶劫，女老闆試圖擋住搶匪去路，結果遭到對方強行拖走以及一陣毒打。

14歲少女為了保護家人，竟然從收銀台下拿出藏好的鐮刀，衝到搶匪面前和他拚了，不斷朝搶匪揮刀時，母親則緊緊抓住搶匪手臂阻止開槍。雖然後來又有另外一名搶匪進到店內，卻無力阻止少女的猛烈攻勢，只能拉著夥伴狼狽逃出店外。

少女的母親因為頭部受傷與手臂被射中，被送到當地醫院接受治療，幸好子彈沒有射中任何重要器官。少女受訪表示，「這種事情已經不是第一次發生了，他們以前也搶過媽媽的房子，所以我下定決心，如果再遇到類似的事情，就拿刀去砍他們」，英勇的行為獲得當地官員表揚。

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