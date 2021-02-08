IG放女性頭貼…色男「佯裝私處保養顧問」　國中妹上當自拍脫衣片

▲15歲少女（小云）誤信上當董男話術後，拍下自己穿脫制服的影片。（圖／翻攝pakutaso網站）

記者徐愷昕／嘉義報導

董姓男子為滿足一己之慾，竟在IG上以女性大頭貼佯裝「姊姊」，向年輕少女誆稱自己是私密處保養行銷顧問，同時也有兼做網拍代理業務，藉以誘騙想賺錢的少女傳送自己的裸照來「給他鑑定」。其中一名少女驚覺遭騙後立即報警，董男犯行因此曝光；嘉義地院日前依法判處他有期徒刑3年7月。仍可上訴。

董男2018年11月間持自己的手機號碼辦了一個匿名「烏瑪_萱」的IG帳號，除了大頭貼故意放上女性照片外，介紹欄位還自稱是私密處保養行銷顧問，有在經營網拍代理，歡迎有想賺錢的女孩可以來詢問。不少年輕女孩以為與「烏瑪_萱」合作，就能以分享服飾、鞋子、包包等產品貼文的方式賺錢，進而與董男聯繫。

其中一名15歲少女小云（化名）誤信上當後，依董男要求拍下了自己穿制服脫衣至全裸、再穿上內褲的影片，以IG私訊傳送給「烏瑪_萱」，董男一拿到手隨即儲存，甚至還備存在自己LINE的記事本中。小云事後驚覺有異，擔心私密影片會被外流，趕緊至警局報案。

▲小云（化名）驚覺遭騙，擔心自己私密片會外流，立即至警局報案。（示意圖／免費圖庫pxhere）

法庭上董男坦承犯行，表示自己最初真的有徵選內衣女模的想法，但後來就起色心，開始以此手法獲得少女私密影片，至於會使用女生大頭貼，僅是想讓少女更容易相信他的話。

嘉義地院勘驗雙方對話紀錄，發現董男常以「會想賺錢嗎？我缺小幫手」、「請您做分享貼文，底薪3000元」、「姐姐相信妳，但是這是公司規定」、「其他女孩也是這樣」、「妹妳先拍好嗎？我真的不好交代」、「因為姐姐我每天都要呈報進度」等語誘使少女拍攝裸體影片。

法官認為，董男行為明顯是以詐術使少年製造猥褻影片之電子訊號，而非單純之引誘，且已犯案3年，被害人多達9人，審酌他犯後坦承犯行，目前已與小云以40萬元達成和解，最後依違反「兒童及少年性剝削防制條例」判處有期徒刑3年7月。可上訴。

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