狠殺2精障少女！「鬼媒人」揭冥婚暗黑產業鏈：60萬連骨頭都買不到

▲冥婚背後隱藏恐怖殺機。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸北方「冥婚」習俗繁盛，加上男多女少，女屍奇貨可居，導致盜竊女屍案和殺女賣屍案頻傳。2016年4月13日凌晨，交警在陝西省吳起縣馬營路段盤查一輛汽車時，發現車上有具女屍，深入追查後發現男子馬崇華為了賺錢，竟殺害2名精障少女，再把被害人屍體賣給有冥婚需求的人家。

《上游新聞》報導，馬崇華曾因犯拐賣婦女罪被判刑5年6月，2016年2月間刑滿出獄後，他想到利用陝北「冥婚」習俗，將患有智能障礙或精神疾病的女性騙出殺害，再出售屍體從中獲利；出獄不到1個月，馬崇華得知陝西省神木縣孫家岔鎮劉家溝村有村民家需要購買屍體，遂開始四處尋找患有精神疾病的女性。

不久後，馬崇華得知甘肅省慶陽市西峰區彭原鄉鄢旗坳村劉姓人家有個女兒患有精神病，長期與母親一起生活，隨即前往劉家謊稱要幫女方介紹對象，接著從黑市購買大量鎮靜劑，找藉口將對方騙出門後，便將大量藥物注射進女子體內，待其死亡再把屍體運至劉家溝村出售，獲利人民幣3.5萬元。

▲「鬼媒人」馬崇華遭判處死刑。（圖／翻攝自上游新聞）

嘗到甜頭後，馬崇華故技重施，再度狠心殺害一名精障女子，不料在運屍過程中遇上交警臨檢，全案因而曝光。最高人民法院審酌，被告故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，且馬男犯罪動機卑劣，情節、後果特別嚴重，依法應當予以嚴懲，最後決定判處被告死刑，已於近日執行完畢。

事實上，大陸近年冥婚習俗繁盛，在女屍數量稀少的情形下，15萬元人民幣（約新台幣60萬元）內，「連根骨頭都買不到」。由於經濟利益龐大，不法案件層出不窮，除了有人以「鬼媒人」自居，專門盜挖女屍賺錢，甚至有不法之徒把歪腦筋目動到活人身上，導致不少年輕女性受害。

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