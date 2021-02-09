　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

狠殺2精障少女！「鬼媒人」揭冥婚暗黑產業鏈：60萬連骨頭都買不到

（示意圖／Pixabay）

▲冥婚背後隱藏恐怖殺機。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸北方「冥婚」習俗繁盛，加上男多女少，女屍奇貨可居，導致盜竊女屍案和殺女賣屍案頻傳。2016年4月13日凌晨，交警在陝西省吳起縣馬營路段盤查一輛汽車時，發現車上有具女屍，深入追查後發現男子馬崇華為了賺錢，竟殺害2名精障少女，再把被害人屍體賣給有冥婚需求的人家。

《上游新聞》報導，馬崇華曾因犯拐賣婦女罪被判刑5年6月，2016年2月間刑滿出獄後，他想到利用陝北「冥婚」習俗，將患有智能障礙或精神疾病的女性騙出殺害，再出售屍體從中獲利；出獄不到1個月，馬崇華得知陝西省神木縣孫家岔鎮劉家溝村有村民家需要購買屍體，遂開始四處尋找患有精神疾病的女性。

不久後，馬崇華得知甘肅省慶陽市西峰區彭原鄉鄢旗坳村劉姓人家有個女兒患有精神病，長期與母親一起生活，隨即前往劉家謊稱要幫女方介紹對象，接著從黑市購買大量鎮靜劑，找藉口將對方騙出門後，便將大量藥物注射進女子體內，待其死亡再把屍體運至劉家溝村出售，獲利人民幣3.5萬元。

馬崇華遭判處死刑。（圖／翻攝自上游新聞）

▲「鬼媒人」馬崇華遭判處死刑。（圖／翻攝自上游新聞）

嘗到甜頭後，馬崇華故技重施，再度狠心殺害一名精障女子，不料在運屍過程中遇上交警臨檢，全案因而曝光。最高人民法院審酌，被告故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，且馬男犯罪動機卑劣，情節、後果特別嚴重，依法應當予以嚴懲，最後決定判處被告死刑，已於近日執行完畢。

事實上，大陸近年冥婚習俗繁盛，在女屍數量稀少的情形下，15萬元人民幣（約新台幣60萬元）內，「連根骨頭都買不到」。由於經濟利益龐大，不法案件層出不窮，除了有人以「鬼媒人」自居，專門盜挖女屍賺錢，甚至有不法之徒把歪腦筋目動到活人身上，導致不少年輕女性受害。

延伸閱讀
藏愛朱麗倩20年　劉德華13年後親揭不辦婚宴原因
16採都陽性！台女痊癒後「體力剩一半」　曝：出院2個月才感覺可怕
天母5富少灌醉同校女神　拍照IG分享嘻笑喊「要像吃buffet輪流」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
立百病毒人傳人！陳時中曝大流行機率　揭4恐慌因子：沒藥可醫
用戶快刪！下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體
7大通路「新春福袋」一次看　保時捷、特斯拉共10台車
她遭5富少性侵出庭崩潰踹桌！　佛心媽原諒關鍵曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

23歲OL遭主管「性侵慘死」！警方證實被下藥　入職新公司才1個月

狠殺2精障少女！「鬼媒人」揭冥婚暗黑產業鏈：60萬連骨頭都買不到

推進宗教中國化　陸《宗教教職人員管理辦法》5／1上路

霸氣老闆砸千萬辦數錢大賽！員工「數多少拿多少」　網羨：還缺人嗎？

特斯拉品質狂出包！遭陸五部門約談　新華網：質量面前沒有特例

澳門今起預約接種疫苗　特首賀一誠挽袖率官員先施打

世衛：在武漢華南海鮮市場找到「重要線索」　離開中國前才能公布

殺害精障少女判死　「鬼新娘」產業鏈：60萬以下骨頭都買不到

尾牙神手贏「172萬現金」不算數！老闆秒反悔：只是遊戲啦

慈禧拉完粑粑怎清？全靠宮女「口技」擦屁股　馬桶更是藝術品

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

南投過年辦發呆大賽「努力放空」 1hr心律最低奪冠！現賺8888元

翁桑輸雞？把翁立友記者會唱成歌　943字全加速...網讚：這聲明可以

浴室邊條矽力康長黑斑不用換！　「漂白水+餐巾紙」2小物輕鬆除霉

23歲OL遭主管「性侵慘死」！警方證實被下藥　入職新公司才1個月

狠殺2精障少女！「鬼媒人」揭冥婚暗黑產業鏈：60萬連骨頭都買不到

推進宗教中國化　陸《宗教教職人員管理辦法》5／1上路

霸氣老闆砸千萬辦數錢大賽！員工「數多少拿多少」　網羨：還缺人嗎？

特斯拉品質狂出包！遭陸五部門約談　新華網：質量面前沒有特例

澳門今起預約接種疫苗　特首賀一誠挽袖率官員先施打

世衛：在武漢華南海鮮市場找到「重要線索」　離開中國前才能公布

殺害精障少女判死　「鬼新娘」產業鏈：60萬以下骨頭都買不到

尾牙神手贏「172萬現金」不算數！老闆秒反悔：只是遊戲啦

慈禧拉完粑粑怎清？全靠宮女「口技」擦屁股　馬桶更是藝術品

網傳韓國女排甜心自縊　俱樂部澄清：只是暈倒！

耳朵癢爆就醫...一照竟長滿香菇！醫師曝「發霉棉花棒」惹禍

小六女友狠甩兒子！媽見新對話臉跨「你的玩偶嗎」　網酸：很變態

23歲OL遭主管「性侵慘死」！警方證實被下藥　入職新公司才1個月

韓星瘋穿「緊身馬甲」！Lisa、Jennie、泫雅「上下齊發」曬惹火胸線＋腿根

隔離完整場喘不過氣　2屆澳網女單冠軍首輪出局

春節期間新竹縣遊樂園優惠　靜態裝置藝術活動一次看

「敦南街」名人聚落再添新案　獲政商名流青睞

過年新衣買成童裝！　黑柴「1秒變格格」氣炸皺眉：怎摸穿啦QQ

全聯情人節贈520、1314福利點！PX Pay轉紅包同步送還可抽10萬點

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

大陸熱門新聞

23歲女被男友榨乾跳樓慘死！遺書痛訴他真面目

23歲妻服毒自殺　夫翻手機驚見：看看胸胸

女記者閃婚養蜂人　懷孕被打到失禁

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

年終「一人一輛BMW」！佛心老闆連13年獎勵

開鍘了　「Clubhouse」遭陸封鎖

侍衛下棋贏康熙　10天後餓死了

世衛：在武漢華南海鮮市場找到重要線索

東北虎咬死小狗　男：對看10幾秒

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

尾牙神手贏172萬年終不算數！老闆：只是遊戲啦

Clubhouse被封　網哀嚎：狂歡落幕

書記貪污潛逃16年 落網時神色漠然：早料到會有這一天

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

更多熱門

相關新聞

霸氣老闆砸千萬辦數錢大賽「數多少拿多少」

霸氣老闆砸千萬辦數錢大賽「數多少拿多少」

大陸河南新鄉長垣市一間公司，8日舉辦年度表彰大會。只見員工們圍著一張擺滿鈔票的大圓桌，進行限時數錢的活動，只要最後金額沒有錯誤，員工就能將現金通通帶回家。

殺害精障少女判死 「鬼新娘」產業鏈：60萬以下骨頭都買不到

殺害精障少女判死 「鬼新娘」產業鏈：60萬以下骨頭都買不到

鄭人碩貼蔡淑臻香肩　拍片現場直擊

鄭人碩貼蔡淑臻香肩　拍片現場直擊

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

海倫清桃：希望寵物也有健保

海倫清桃：希望寵物也有健保

關鍵字：

周刊王鬼媒人冥婚

讀者迴響

熱門新聞

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

女神媽不顧女兒崩潰　同意「天母5富少」集體性侵賠錢免關

路路「錯是他卻是我害怕」揭幼稚園慘遭遇

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

即／2分2震！5.7強震警報沒響

貪財啦！　4星座彩券偏財運爆棚

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

翁立友又被控性騷擾！

樓上辣房客「半夜借體重計」爆紅　本尊身分曝光發文了

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

更多

最夯影音

更多
是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用
王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面