豪客要買iPhone12...連拆2新機他卻落跑　櫃妹傻眼：秒變二手貨

記者林悅／台南報導

31歲陳姓男子2月3日晚上9時多，到台南市東區1家通訊行表明要買iPhone12新款最高階手機，女店員連拆封2支新手機供其檢視，但陳男卻店內拖了1小時遲不付款，直到老闆回店內，陳男卻匆忙駕車離去，因陳男的行為造成新機拆封變成「二手機」，老闆氣憤之下報警控告陳男涉嫌詐欺。

▲陳姓男子到手機通信行聲稱要買iPhone12最高階手機，店員連拆封2支新機供其檢視，陳男竟不告而別駕車離去，店家控告他蓄意詐欺。（圖／記者林悅翻攝，下同）





台南市東區中華東路1家手機通訊行的黃姓女店員在臉書社群po文直言：「可能年不好過，動歪腦筋的人愈來愈多，涉案陳男3日晚間利用店內只有她1人，進門佯稱要買iPhone12最高階手機，她連拆了兩支iPhone12 pro max的新機包裝盒給陳男檢視，陳男卻在店裡拖了1小時遲不付款」。

女店員說，陳男自稱現金帶不夠，問可否刷信用卡？隨即表明要到店外車上取信用卡，幾分鐘後回來卻說信用卡也沒帶，要請妻子帶現款來付錢，陳男在店內等，後來，直到老闆返回店內，陳男疑似見店老闆回來而心虛，不久就走出店門，隨即駕車離去。

女店員指出，當下老闆開車追上去，但最終沒有追到，老闆也說陳男在路上有撞到安全島，不知道是在緊張什麼？因為兩支新機已拆封卻沒賣出，直接變成「二手機」賠錢，通訊行老闆憤而報警提告，希望網友幫忙找到人回來賠償店家損失或買回手機，通訊行就會和解。

台南市警一分局獲報後，2月4日上午循線查獲陳男到案，依涉詐欺未遂罪嫌法辦，警方同時查出陳男另涉兩件竊盜案與安非他命毒品殘渣、吸食器持有案，正撗大持續追查中。

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