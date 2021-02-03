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社會 社會焦點 保障人權

洗錢首腦爽開特斯拉Model X　半年經手上億...檢警扣一堆名牌包

大鵬展翅的後車門！特斯拉 Model X在台正式發表！（圖／記者游鎧丞攝）

▲張克家以特斯拉Model X代步。（資料照與本案無關／記者游鎧丞攝）

記者劉昌松／台北報導

以張克家為首的犯罪集團，擅長設立空殼公司透過第三方支付，幫詐騙集團把騙來的錢洗白，再從中抽取手續費，8個月就幫忙洗錢1億多元，約40名被害人求償無門，張克家卻大手筆買了300多萬元的特斯拉Model X，還有1輛賓士代步，台北地檢署3日依詐欺、洗錢等罪起訴張等9人，並持續偵辦其他成員涉案情節。

據了解，張克家所代表的只是龐大詐騙洗錢組織中的一小部分，這個組織由綽號「無敵」的王姓男子等人主導，旗下設有「金線」、「財線」、「虎線」、「刺線」、「保線」，每線下面再依英文字母分出A、B、C到Z組，各自運作操盤洗錢，張克家就是「金線」首腦。

檢警從2019年起，在各地追查詐騙集團不法所得時，陸續發現詐團開始委託專業水房進行洗錢漂白，從錯綜複雜的洗錢方式中，懷疑有專業人士幕後操作，用可隱匿身分的第三方支付當成洗錢管道，逐一清查勾勒出這個龐大犯罪組織的網絡。

▲▼周姓主嫌夥同11人用假鈔買勞力士，又在網路賣勞力士，等對方匯錢卻不出貨。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲檢警正深入追查幫忙詐團洗錢的龐大犯罪組織。（資料照／記者邱中岳翻攝）

北檢檢察官李巧菱指揮刑事局、台北市、台南市等地方警力分進合擊，查出集團成員會用人頭開設空殼公司，再以公司名義申請第三方支付帳號，然後直接將詐騙集團用教導理財、投資賭博網站等各種名義騙來的錢，匯到海外，再層層轉匯到詐團指定帳戶，其中「金線」大帳房廖仁甫每天可動支的匯款上限，就超過3千萬元，因過程中有許多金流斷點，即使被害人及時察覺報警凍結帳戶，也往往求償無門。

檢警歷經多次搜索，根據金線帳冊發現，他們從2019年10月到2020年6月間，至少已經幫詐團洗錢1億多元，除張克家以及助手楊添財、帳房廖仁甫等9人遭起訴外，檢察官請求法院沒收在張克家住處查扣的特斯拉Model X、賓士各1台、還有Bottega Veneta子母包、Bottega Veneta長夾、Celine側背包、Pandora手鍊、Cartier戒指等高檔精品配飾。

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