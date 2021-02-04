大馬歌手丘沁偉遭男密友告詐欺　私交借貸不起訴

▲大馬歌手丘沁偉被控詐欺案還一度遭通緝，結果檢察官調查不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

自稱「熊界天菜」、「暖聲熊男」的大馬歌手丘沁偉，目前因涉嫌性侵議員獨子遭士林地檢署偵辦中，不過他先前被陳姓男密友指控，以要出唱片等理由，陸續借貸數十萬元沒還，涉嫌詐欺，台北地檢署日前將他通緝到案後，調查認為，全案屬於民事糾紛，4日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

馬來西亞籍的丘沁偉2009年來台讀大學，因《我們回家，好嗎》一曲在網路爆紅後，因毒品、和網友互罵等刑案一直上新聞，2016年間，丘以要製作專輯《病患》為由，四處向人借款，結果專輯遲未發行，陸續挨告詐欺。

2019年間，邱姓男子指控遭騙他25萬元，士林地檢署先前以丘有斷斷續續還錢等理由，處分不起訴後，另外有名陳姓男子也向台北地檢署控告邱涉嫌詐欺，丘卻以「人群恐懼症」為由，拒絕出庭應訊，還因此被通緝。

最後丘沁偉因為另涉性侵案遭搜索時，被發現通緝身分，解送北檢歸案獲1萬元交保，檢察官調查，當時陳丘2人關係密切，陳因出於私交而陸續借款，雖然陳現在堅持提告、不願和解，但無證據證明丘有詐欺犯意，處分不起訴丘。至於丘涉性侵案件，仍由士林地檢署偵辦中。

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