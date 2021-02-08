中古車商竄改賓士里程數　1年後轉手露餡...辯「讓數字好看」

▲二手車商竄改中古車里程數轉手，賺到黑心錢遭判8月有期徒刑（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名陳男為中古車商，他以76萬購入一輛賓士E350自用小客車，而該車已行駛里程數達17萬多公里，他竟花3000元叫人將里程調為7萬多公里，再以95萬元賣給邱姓夫妻。不料邱姓夫妻因車子有狀況並以75萬出售給車商，再售給徐男，進保養廠保養才得知里程數遭竄改。士林地院依詐欺罪判陳男8個月有期徒刑，犯罪所得95萬沒收。

根據起訴書內容指出，陳男於2019年1月9日以76萬元購入賓士E350，但該車行駛里程數已達17萬2268公里，他竟與一名綽號綽號「潘仔」之成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於2019年1、2月某日以3000元代價交給潘仔調整里程數為7萬多公里。

同年4月30日，邱姓夫妻以95萬元購入該輛車，該因駕駛期間有拋錨狀況，夫妻決定在8月5日以75萬元出售給車商莊姓負責人。莊男於12月6日再將車子以95萬元出售給徐姓男子。豈料徐男將車輛進廠維修保養，赫然發現里程數遭竄改，立刻告訴賣給他車子的莊男，一路追到前手邱姓夫妻。

月收30萬的車商陳男辯稱，他有告知邱姓夫妻該車為歐規外匯車，里程數不準確僅供參考，調整里程數只是為了數字好看，並且當初是以76萬向陳女購入，扣除配件僅賣給邱姓夫妻85萬元（配件10萬元），差價並沒有很大，根本不需要詐騙他們。

邱男於審理時證稱，他已經向陳男買過不少次車，需要用車就會找他購買，並指出陳男介紹該輛車並沒有交代里程數部分，也沒說該輛車為外匯車，因為對車不了解，也分不清楚總代理車跟外匯車的差別，但剛牽回來里程數為7萬多，開了幾個月以8萬多公里里程數賣給莊男；沒想到過了1年多，收到莊男的訊息表示買了這台車到監理站查詢車況，竟發現這輛車有2筆檢驗紀錄，都為10幾萬公里，遠超過他當初購車紀錄。

法官認為中古車買賣市場中，里程數為購買者決定購買與否的重要因素，但陳男卻消極隱瞞導致購買者陷入錯誤。甚至委託他人以調降車輛里程數並蓄意導致邱姓夫妻受有財產損害，影響中古車市場的交易安全，考量陳男犯後態度、未能與邱姓夫妻達成和解，依犯詐欺取財罪處有期徒刑8月，犯罪所得95萬元沒收。

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