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氣象局警告今年大地震有好發趨勢　頻率變高規模5↑不到2個月已5起

▲▼氣象局地震測報中心主任陳國昌。（圖／記者賴文萱攝）

▲氣象局地震測報中心主任陳國昌。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

今天凌晨東部外海發生芮氏規模6.1地震，驚醒不少民眾，氣象局觀察，從去年起規模5-6地震發生次數變頻繁，今年才累積到2月初，規模5以上地震就有5起。地震測報中心主任陳國昌示警，去年開始大地震發生次數已遠超過長期平均值，好發原因仍待研究，但相信今年的趨勢還會更往上走。

根據統計，2017年至2019年，台灣整體累積地震的次數偏少，其中2年規模超過6的地震更只有1個，能量釋放偏少，讓不少地震專家學者擔憂，可能會有大地震將要發生。

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▲▼6.1地震，國家級警告狂刷一排。（圖／記者趙蔡州攝）

▲凌晨東部海域發生規模6.1地震，氣象局統計，今年不到2個月，規模5以上大地震已有5起。（圖／記者趙蔡州攝）

不過，從去年開始，雖然台灣中小規模地震偏少，但規模5以上大地震反而偏多。陳國昌表示，去年開始，中小規模地震仍比長期平均值低，但規模5以上地震就發生25次、規模6以上的有4次，遠遠超過長期平均值。

地震。（圖／氣象局）

▲凌晨東部海域發生規模6.1地震，是今年以來最大一起地震。（圖／中央氣象局）

今年才剛2月初，統計至今，規模5以上地震已經達5個，今天凌晨地震規模更達6.1，是今年以來最大一起，若依照這個趨勢看來，前幾年沒釋放完的能量，應該會在這2年釋放出來，相信今年大地震好發趨勢比起去年「還會更往上走、更明顯」，也就是說，今年規模5以上地震次數會偏多。

陳國昌說，大地震好發原因仍待研究，因為地震無法預測，過去有人會拿921大地震的例子來做比喻，但他認為不能以單一地震事件來判斷未來地震可能會怎樣發生，氣象局將持續觀察。

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