台中無照口罩工廠半年狠撈2千萬　還有數億元國外訂單

▲調查局台中航調處破獲無照醫用口罩工廠，暴利2千萬元。（圖／航調處提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

調查局航業調查處台中調查站查獲台中市西屯區一家無照生產醫用口罩，半年來生產579萬多片，獲利逾2千萬元，業者坦承雖然尚未取得執照即生產，但保證全是醫療級，而且已接獲數億元的海外訂單，航調處訊問後，將黃姓負責人等4人依違反藥事法等罪嫌送辦。

航調處去年獲報，碩頂公司黃姓負責人利用國內醫療口罩迫切需求之際，意圖牟取暴利，去年8月起尚未取得衛福部食藥署醫療器材許可證前，擅自建置醫用口罩生產線，違法大量製造「安心口罩」品牌醫用口罩，並利用公司網站、FB、LINE等方式公開行銷，販售到全國各地。

調查人員前往工廠當場查扣製造機組6部、醫用口罩128萬9840片及相關銷售憑證，而該工廠從去年8月至今年1月5日，已賣出579萬片，以每片5元銷售，不法獲利逾2000萬元。

調查局表示，業者宣稱是口罩品質是醫療級，因此依違反藥事法送辦，若抽驗不符醫療效果，將改採詐欺罪嫌偵辦，呼籲民眾遇有未經許可製造醫用口罩、販售黑心醫用口罩或接獲疫情假訊息，請撥打0800-007-007專線，均有專責調查官協助應處。

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