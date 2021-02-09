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社會 社會焦點 保障人權

高雄男拿「魔術印製廠」假鈔行騙　故意對折還叫店家幫丟垃圾

▲苓雅檳榔攤收假鈔 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲開白車的男子拿假鈔到檳榔攤買東西，還假借請店員幫忙丟垃圾來拖延辨識時間  。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名男子日前拿著假的一千元鈔票到苓雅區某間檳榔攤買東西，但店家拿的竟是上頭寫有「魔術印製廠」字樣的假鈔，氣得立刻報警。警方立刻成立專案小組發現還有其他2家店家受害，終於在鳳山區找到25歲李嫌，現場查扣43張千元仿真鈔票、毒品咖啡包1包及毒品吸食器具等證物，並逮捕李嫌到案，目前正擴大偵辦千元仿真鈔票來源及是否還有其他商家受害。

▲苓雅檳榔攤收假鈔 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲店員回到店裡頭發現收到假鈔氣得破口大罵  。（圖／記者洪靖宜翻攝）

苓雅分局轄內和平一路某檳榔攤於1月15日凌晨收到一名男子駕駛白色自小客車持千元假鈔票前來購物，他還刻意把鈔票對折再對折來掩飾，還要店員幫忙丟垃圾以拖延辨識時間，店員將錢收下後並找了零錢，沒想到回到店裡頭發現是假鈔，上頭還印有「魔術印製廠」字樣，氣得怒罵髒話，並告訴同事「拿假鈔給我就跑掉！」，隨即向警方報案。

▲苓雅檳榔攤收假鈔 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方至李嫌住處實施搜索，現場查扣43張千元仿真鈔票等證物 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

苓雅分局獲報後，認為春節將屆，許多民眾將大量消費採買民生物品，使用仿真鈔票定會嚴重影響社會秩序，苓雅分局立即成立專案小組，並調閱近期以相同手法使用仿真鈔票購物之詐騙案件，查出另有其他2家商家受害，立刻彙整相關資料，報請臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦。

▲苓雅檳榔攤收假鈔 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方至李嫌住處實施搜索，現場查扣43張千元仿真鈔票等證物 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經苓雅分局以科技偵防方式分析、過濾比對發現該名男子使用之白色車輛，進而鎖定李姓犯嫌身分，並向高雄地檢署聲請拘票及高雄地院聲請搜索票均獲准後，動員多名警力至鳳山區李嫌住處實施搜索，現場查扣43張千元仿真鈔票、毒品咖啡包1包及毒品吸食器具等證物，李嫌被逮時還辯稱是撿到的，目前警方正擴大偵辦千元仿真鈔票來源及是否還有其他商家受害。

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