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23歲嫩妻喝老鼠藥自殺　丈夫翻手機驚見秘密「看看胸胸」

▲在得來速使用手機付款是違法的。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲妻子過世後，丈夫翻看手機，竟發現另有內情...（圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

湖南永州一名23歲人妻今年元旦喝老鼠藥自殺，後來丈夫整理遺物，翻看老婆留下的手機聊天紀錄，竟發現一名陌生男子和妻子長期聊天，內容盡是不堪入目對話，除了2人相約開房間，男方還提供老鼠藥，讓他看完當場崩潰，「我一定要告他！」

綜合陸媒報導，蔣姓丈夫向媒體投訴，妻子本來就有些精神問題，在元旦當天服毒自殺，事後他翻看妻子手機，「那個手機，她沒有鎖，那個男生跟我老婆有聊天，手機微信上全部都有紀錄，她跟他也有情侶關係，什麼在哪個酒店、開房阿、交易阿什麼都有...」

▲▼23歲嫩妻喝老鼠藥自殺　丈夫翻手機驚見秘密「看看胸胸」。（圖／翻攝自鳳凰新聞、漩渦視頻）

▲▼丈夫發現妻子生前和陌生男子的鹹濕對話，當場崩潰...（圖／翻攝自鳳凰新聞、漩渦視頻）

▲▼23歲嫩妻喝老鼠藥自殺　丈夫翻手機驚見秘密「看看胸胸」。（圖／翻攝自鳳凰新聞、漩渦視頻）

對話紀錄可見，男子經常傳訊「看看胸胸」、「那不戴套？不射到裡面」，女方則不時要求「給我發個四百的紅包」，甚至說「我去買藥（避孕藥）」。

蔣先生指出，遺體相驗後，確認死因是服用老鼠藥「毒鼠強」，後來他看聊天紀錄，發現妻子曾問男子「哪裡有賣毒鼠強」，結果男子竟回「你要自殺？我這裡就有阿」，還提議「給妳老公吃啊」。

▼陌生男子提議，可以把老鼠藥給老公吃。（圖／翻攝自鳳凰新聞、漩渦視頻）

▲▼23歲嫩妻喝老鼠藥自殺　丈夫翻手機驚見秘密「看看胸胸」。（圖／翻攝自鳳凰新聞、漩渦視頻）

對話紀錄可見，妻子一度向男子坦承「是我自己要吃的」、「有的話給我兩包」，怎料男子絲毫不在意，一心只想著魚水交歡，竟傳訊回覆「晚上陪我，明天給妳！」

蔣先生難過地說，「我是她老公，看到這種訊息，真的...很不舒服那種感覺，對方提供了老鼠藥，把我老婆弄死了，我心裡很過不去，很不舒服，現在家裡又有兩個小孩，大的5歲多一點點，小的快4歲，一個女兒一個兒子，老伴老媽身體又不好。」

蔣先生表示，他跟男子沒有聯繫，但對方提供老鼠藥，間接導致妻子死亡，「我一定要去告他，讓他坐牢」。

目前警方正在調查此事，後續將進一步釐清案情。

▼人命關天，但男子依舊覬覦女方肉體，「晚上陪我，明天給你」。（圖／翻攝自鳳凰新聞、漩渦視頻）

▲▼23歲嫩妻喝老鼠藥自殺　丈夫翻手機驚見秘密「看看胸胸」。（圖／翻攝自鳳凰新聞、漩渦視頻）

 

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