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補習班籲考生「往前一步」！標語貼在「月台」...網全嚇壞：通往人生終點

▲廣告標語竟意外在「助長自殺」。（圖／翻攝自推特／@tsugumi_none）

▲這則標語被張貼在地鐵月台上，不少網友都覺得非常不妥當。（圖／翻攝自推特／@tsugumi_none）

實習記者高琳景／綜合報導

不少廣告標語都會用新奇、洗腦的方式，來增加民眾印象。日本先前就有廣告呼籲考生「若撐不下去，只要往前一步就能到達終點。」但湊巧的是，這個標語卻出現在地鐵旁，讓不少網友看到後直呼「這是在協助自殺吧」。

網友「@tsugumi_none」在推特上分享了一張照片，從照片中可見，某間補習班為了替即將大考的考生們做出應援，廣告標語上寫著「覺得不行了的時候，只要往前一步，就能抵達終點了」。雖然整句看起來非常勵志，但仔細一看可以發現，這段廣告標語是被張貼在地鐵月台的某根柱子上，後方則是電車行經的鐵軌，雖然不清楚這則廣告為何被張貼在這裡的，但恐怖的「巧合」讓推主忍不住驚呼，「這不是該出現在地鐵月台上的東西！」

不少網友看到照片後，大家都覺得有些毛骨悚然，指責補習班不應該將這種標語張貼在這種會讓人誤會的場所，紛紛留言表示「我認為這應該貼在男廁」、「更進一步的地方…應該不是鐵軌」、「不知道當時把它放在這的人在想什麼」、「車站真的很危險」、「這是在協助自殺吧」、「生命的終點？」、「這不是目標，而是生命的盡頭」、「標語很棒，但不應該貼在這裡」、「這應該要貼在男廁才對」、「念書真的很辛苦，但千萬不要踏出那一步啊！」。

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關鍵字：

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